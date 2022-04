Ukraina thotë se 1200 trupa u gjetën pranë Kievit në lindje gjatë sulmit në Donbas

Ukraina tha të dielën (10 prill) se kishte gjetur më shumë se 1,200 trupa në rajonin e Kievit, skenën e mizorive të kryera nga trupat ruse, ndërsa banorët në lindje të vendit u përpoqën – ose u larguan – përpara një ofensive të pritshme masive.





Bombardimet e rënda goditën Ukrainën gjatë fundjavës, duke shtuar viktimat në rritje gjashtë javë pas pushtimit të Rusisë ndaj fqinjit të saj. Bombardimet morën dy jetë në verilindje të Kharkivit të dielën në mëngjes, tha guvernatori rajonal Oleg Synegubov, një ditë pasi 10 civilë, përfshirë një fëmijë, vdiqën në bombardimet në juglindje të qytetit.

“Ushtria ruse vazhdon të bëjë luftë kundër civilëve për shkak të mungesës së fitoreve në front”, tha Synegubov në Telegram.

Russian forces fired rockets into Ukraine’s Luhansk and Dnipro regions on Sunday, Ukrainian officials said, completely destroying Dnipro airport. The latest: https://t.co/WCTuPPSp8q pic.twitter.com/eeHfQv8oi7 — DW News (@dwnews) April 10, 2022

Në Dnipro, një qytet industrial me rreth një milion banorë, një ‘shi’ i raketave ruse pothuajse shkatërroi aeroportin lokal, duke shkaktuar një numër të pasigurt viktimash, thanë autoritetet lokale.

Një reporter i AFP se pa tym të zi në qiell mbi objekt, por një aeroplan gjithashtu u ngrit më vonë të dielën, duke sugjeruar se pista e tij ishte ende duke funksionuar.

Presidenti Volodymyr Zelenskyy dënoi përsëri mizoritë kundër civilëve dhe, pasi foli me kancelarin gjerman Olaf Scholz, tha se ata kishin rënë dakord “që të gjithë autorët e krimeve të luftës duhet të identifikohen dhe ndëshkohen”.

Prokurorja e Përgjithshme e Ukrainës Iryna Venediktova tha se vendi po shqyrtonte fajësinë e supozuar të 500 zyrtarëve kryesorë rusë, përfshirë presidentin Vladimir Putin, për mijëra krime lufte.

Dhe Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë, Jake Sullivan u zotua se SHBA do të “punojë me komunitetin ndërkombëtar për t’u siguruar që ka përgjegjësi” për ato që ai i quajti “mizori masive”.

Në Vatikan, Papa Françesku bëri thirrje për një armëpushim të Pashkëve për t’i hapur rrugën paqes, duke denoncuar një luftë ku “civilët e pambrojtur” pësuan “masakra të tmerrshme dhe mizori mizore”.

“Ne do të përgjigjemi”

Në fjalimin e tij të natës, Zelenskyy tha se trupat ruse ishin gati të nisnin “operacione edhe më të mëdha” në lindje të Ukrainës.

“Ne po përgatitemi për veprimet e tyre. Ne do të përgjigjemi”, tha ai.

Banorët kanë ikur në mijëra, por guvernatori i Luganskut, Sergiy Gaiday tha se shumë kishin frikë të largoheshin pas një sulmi me raketa në një stacion hekurudhor në qytetin e Kramatorsk të premten, duke vrarë 57 njerëz, sipas një raporti të rishikuar të lëshuar nga autoritetet lokale.

“Ne evakuonim “2,700-2,500 njerëz në ditë, por tani ka gjithnjë e më pak”, tha Gaiday, duke shtuar se ai ishte “i sigurt se 20-25 për qind” e popullsisë së rajonit ishte ende atje.

“Ndonjëherë ne thjesht i lutemi (atyre) të dalin nga fshehtësia sepse ne e dimë se çfarë do të ndodhë më pas”, tha ai, duke shtuar se forcat ruse do të “shkatërronin gjithçka në rrugën e tyre”.

Pothuajse 50 pacientë të plagosur dhe të moshuar u transportuan nga lindja në një tren spitalor nga organizata bamirëse mjekësore Mjekët pa Kufij (MSF) gjatë fundjavës, evakuimi i parë i tillë që nga sulmi në stacionin Kramatorsk.

Elektricisti Evhen Perepelytsia ishte një nga ata që u evakuuan pasi humbi këmbën dhe pothuajse jetën e tij, nga bombardimet në qytetin e tij të lindjes, Hirske në Lugansk.

“Shpresojmë që më e keqja të ketë mbaruar – që pas asaj që kam kaluar, do të jetë më mirë,” tha 30-vjeçari pasi treni mbërriti në qytetin perëndimor të Lviv.

Ministria ruse e mbrojtjes ka mohuar kryerjen e sulmit në Kramatorsk.

Ai tha se Kievi dhe aleatët e tij perëndimorë po vazhdonin të organizonin provokime “monstruoze dhe të pamëshirshme” dhe të vrisnin civilë në Republikën e vetëshpallur Popullore të Luganskut, një nga dy shtetet separatiste pro-ruse në Donbasin lindor të Ukrainës.

“Nxitja e urrejtjes”

Ukraina të dielën sulmoi Kremlinin dhe mediat ruse për hedhjen e bazave për luftë “për shumë vite”. “Elitat politike ruse dhe propaganda kanë nxitur urrejtje, kanë ushqyer epërsinë ruse dhe kanë hedhur terren për këto mizori”, shkroi ministri i Jashtëm Dmytro Kuleba të dielën.

Por në një intervistë me “Meet the Press” të NBC-së, Kuleba tha se ai mbeti i hapur për të negociuar me rusët.

“Nëse ulja me rusët do të më ndihmojë të parandaloj të paktën një masakër si në Bucha, ose të paktën një sulm tjetër si në Kramatorsk, duhet ta shfrytëzoj këtë mundësi”, tha ai.

Bucha – ku autoritetet thonë se qindra u vranë, disa me duar të lidhura – është bërë një fjalë për brutalitetin që supozohet se është shkaktuar nën pushtimin rus.

Prokurori i Ukrainës Venediktova tha se 1,222 trupa ishin gjetur atje dhe në rajonin më të gjerë rreth Kievit deri më tani.

Të paktën dy kufoma u gjetën brenda një pusi në një pikë karburanti në një autostradë jashtë Kievit të dielën, pa një reporter i AFP.

Trupat duket se mbanin një përzierje të veshjeve civile dhe ushtarake.

Një grua e shqetësuar vështroi në pusetën aty pranw para se të prishej, duke kapur tokën dhe duke vajtuar, “Biri im, biri im”.

Kombet e Bashkuara thanë të dielën se 4,232 viktima civile ishin regjistruar në Ukrainë deri më sot, me 1,793 të vrarë dhe 2,439 të plagosur.

Nehammer për në Moskë

Kancelari austriak Karl Nehammer tha se do të takonte Putinin të hënën, gjë që do ta bënte atë liderin e parë evropian që viziton Kremlinin që nga fillimi i pushtimit më 24 shkurt.

Nehammer u takua me udhëheqësin ukrainas në Kiev gjatë fundjavës dhe zëdhënësi i tij tha se ai kishte informuar Berlinin, Brukselin dhe Zelenskyy për udhëtimin në Moskë.

Austria është anëtare e Bashkimit Evropian, por jo e NATO-s.

Ministrat e jashtëm të BE-së do të takohen gjithashtu të hënën për të diskutuar një raund të gjashtë të sanksioneve, edhe pse ndarjet mbi ndalimin e importeve të gazit dhe naftës nga Rusia kërcënojnë të zbehin ndikimin e tyre.

Në një përpjekje për të mbështetur vendosmërinë ndërkombëtare kundër Moskës, presidenti i SHBA Joe Biden do të zhvillojë bisedime virtuale të hënën me kryeministrin indian Narendra Modi, vetëm disa javë pasi tha se India kishte qenë “e lëkundur” në përgjigjen e saj ndaj pushtimit.

Një zëdhënëse e SHBA tha se të dy liderët do të konsultohen për mënyrat për të kompensuar “ndikimin destabilizues (të luftës) në furnizimin global të ushqimit dhe tregjet e mallrave”.

Banka Botërore lëshoi të dielën një parashikim të tmerrshëm, duke thënë se ekonomia e Ukrainës do të shembet me 45.1% këtë vit – një perspektivë shumë më e zymtë se sa parashikonte edhe një muaj më parë – ndërsa Rusia do të shihte një rënie prej 11.2% të PBB-së.