Zgjedhjet në Francë/ Macron fiton raundin e parë me 27.6% kundrejt Le Pen me 23.4%

Me fitoren e tij në raundin e parë të Zgjedhjeve Presidenciale në Francë, Emanuel Macron kaloi testin fillestar të përgjakshëm për rinovimin e mandatit të tij në Champs Elysees. Dallimi i tij nga Marine Le Pen është se ai hodhi poshtë sondazhet zgjedhore, pasi ai u rrit në 4.19% – megjithëse kjo nuk paracakton asgjë për rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve.





Dueli me kundërshtaren më dominuese, Marin Le Pen, vijon në raundin e dytë më 24 prill. Në ditën e Pashkëve Ortodokse, Presidenti aktual i Republikës Franceze do të thirret të përballet jo vetëm me pretenduesin e ekstremit të djathtë, por edhe me një traditë 20-vjeçare, ogurzezë për të. Bazuar në këtë, rezultati i raundit të parë përmbyset në fazën përfundimtare dhe presidenti në detyrë ia dorëzon pushtetin tjetrit.

Rezultatet e raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale në Francë, me 97% të votave të numëruara, janë si më poshtë:

Kandidati – Votat – Përqindja

1 Macron Emanuel – 9,560,545 – 27.60% 2

MARIN LE PE – 8,60% 3 JEAN -Luc Melanson – 7,605,225 – 21.95% 4 Eric Zemour – 2,442,624 – 7.05% 5 Valerie PEKRES – 1,658,386 – 4.79% 6 Yannick Zando – 1,587,534 – 4.58 % 7 Jean Lassalle – 1,095,700 – 3,16% 8 Fabian Roussell – 799,334 – 2,31% 9 Nicolas Dipon Enian – 718,242 – 2,07% 10 If Indalgo – 604,217% – 24,217% – 5,71% – 1.

Natalie Neni – 195.884 – 0.57%

Norma e abstenimit ishte mjaft e lartë, por jo aq sa parashikimet më pesimiste prej më shumë se 27% . Së fundi, një e katërta (25.14%) e francezëve abstenuan nga procesi zgjedhor. Konkretisht, nga 47.311.917 qytetarë me të drejtë vote, 35.418.947 (74.86%) dolën në qendrat e votimit në të gjithë territorin francez, 11.892.970 (25.14%) abstenuan ndërsa të bardhët në 538.5295% (538.5295%).

Siç duket, pyetjet kritike kanë të bëjnë me përzgjedhjen përfundimtare të atyre që votuan në raundin A për një nga 10 kandidatët e tjerë, si dhe sigurisht se cili do të jetë ndryshimi i mundshëm në 25.14% të abstenimit. Pjesa e votave që do të ndahet mes Macron dhe Le Pen është 48.68%.dhe, tashmë, nënkampioni i parë, krahu i majtë radikal Jean-Luc Melanson, u bëri thirrje mbështetësve të tij që të abstenojnë nga votimi për të djathtën ekstreme Le Pen.

Melanson shpalli kandidaturën e tij në zgjedhjet parlamentare

Melanson ishte mjaftueshëm i qartë për të marrë 21.95% , gjë që pasqyron pakënaqësinë e një pjese të respektueshme të francezëve për politikën e Emanuel Macron – dhe jo vetëm atë të fundit. Lëvizja e Jelekëve të Verdhë dhe trazirat e mëdha sociale të 2018-ës nuk janë harruar, prandaj nuk është aspak e sigurt që votuesit e Melansonit do të zgjedhin Macron sipas logjikës së sugjeruar nga themeluesi dhe udhëheqësi i La France Insoumise (Franca e padisiplinuar) është “jo optimale”.

Nga ana tjetër, ekstremi i djathtë dhe ultra-konservatori Eric Zemour, si dhe euroskeptiku Nicolas Dipon-Enyan, përqindja e së cilës arrin rreth 10%, janë në favor të Marine Le Pen. Nëse do të kishte mundësi të përsëritej skenari që mbizotëroi në zgjedhjet e mëparshme, në vitin 2017, Emanuel Macron mund të shpresonte edhe për një fitore të lehtë. Më pas ai kishte fituar Raundin B me 66% spektakolare, duke përfituar nga trendi i tij mbizotërues “jo Le Pen”, që ishte finalisti tjetër.

Ky zhvillim nuk duket shumë i mundshëm në zgjedhjet presidenciale të këtij viti, pasi Marine Le Pen ka arritur të ndryshojë profilin e saj publik, duke braktisur retorikën e saj të ashpër, nacionaliste dhe reaksionare. Kohët e fundit ajo ka investuar për të dëmtuar besueshmërinë e Macron-it, duke investuar kryesisht në pakënaqësinë e popullit francez për shkak të rritjes së çmimeve dhe kostos së padurueshme të jetesës.

Le Pen është tani idhulli i populistëve kudo dhe dominimi i saj eventual do të rrisë shpresat e demagogëve në të gjithë Evropën – dhe më gjerë – pavarësisht nëse ata identifikohen në të djathtë apo në të majtë të harkut politik. Gjithashtu, si një admiruese e deklaruar e Vladimir Putinit, Marine Le Pen do të luajë rolin e saj përballë pushtimit rus të Ukrainës, një rol krejtësisht i ndryshëm nga ai (kryesisht i tentuar) që do të luante Emanuel Macron, si një paqebërës i mundshëm.

Megjithatë, sondazhet e fundit kanë treguar se, në përgjithësi, gjysma e francezëve nuk do të votonin kurrë për Marine Le Pen. Për më tepër, gjetjet e sondazheve tregojnë se 29% e votuesve të Jean-Luc Melansondo të deklarojë preferencën për Emanuel Macron në Raundin e Dytë. 65% e të Gjelbërve dhe 37% e votuesve komunistë synojnë të bëjnë të njëjtën gjë. Njerëzit e qendrës së djathtë do të votojnë për Macron me 50%, ndërkohë që nuk përjashtohet një rrymë e vogël mes atyre që votuan Eric Zemour për të mbështetur Presidentin aktual.

Për sa i përket tij, Macron u bën thirrje francezëve të shkojnë në zgjedhje dhe aspiron të bëhet Presidenti që do t’i japë fund “mallkimit” modern të politikës franceze, duke arritur të bëhet Presidenti i 4-të i Francës, në periudhën i të ashtuquajturës Republika e 5-të Franceze (e themeluar në vitin 1958 nga Charles de Gaulle), i cili rizgjedhet për një mandat të dytë radhazi.

Nëse ai ka sukses, Emanuel Macron do të fitojë një vend në grupin e përzgjedhur të Presidentëve si (në rend të kundërt kronologjik) Zhak Shirak, François Miteran dhe Charles de Gaulle.