Zgjedhjet presidenciale në Francë, Macron do përballet në balotazh me udhëheqësen e ekstremit të djathtë! Analisti: Le Pen, kurrë kaq pranë fitores presidenciale

Presidenti aktual francez Emmanuel Macron dhe udhëheqësja e ekstremit të djathtë Marine Le Pen do të përballen me njëri-tjetrin në balotazh për zgjedhjet presidenciale më 24 prill, pas raundit të parë të garës të dielën ku Macroni fitoi rreth 27 për qind të votës, përkundrejt Le Penit me 24 për qind.





Zoti Macron u përball me zonjën Le Pen në balotazh pesë vjet më parë dhe fitoi raundin e dytë me rreth dy të tretat e votave. Analistët thonë se këtë herë, rezultati është larg të qenurit i sigurt.

Sfiduesja presidenciale franceze e ekstremit të djathtë, Marine Lë Pen, nuk ka qenë kurrë më pranë fitores sesa në garën aktuale për në Pallatin Elysee, tha drejtuesi i një sondazhi francez të premten, dy ditë përpara raundit të parë të votimeve.

Presidenti aktual Emmanuel Macron, rizgjedhja e të cilit dukej gati e sigurtë vetëm disa javë më parë, tani po përballet me një sfidë të ashpër nga Lë Peni. Rikthimi i saj i fortë e vendos fitoren e saj brenda kufijve të gabimit në disa sondazhe.

“Marine Le Pen nuk ka qenë kurrë kaq e aftë për të fituar zgjedhjet presidenciale. Sot, ajo vjen me një nivel të lartë votash dhe me aftësinë për të përfituar nga ndryshimet që do të bëjnë zgjedhësit, qoftë nga ana e kampit të Eric Zemmour-it, apo nga kandidatja e krahut të djathtë Valerie Pecresse, tha Jean-Daniel Levy, drejtor për institutin e sondazheve Harris Interactive.

Dhe ndryshe nga viti 2017, shumë votues nuk do të përdorin votën kundër Le Penit, që i dha fitoren Emmanuel Macronit në balotazhin e kaluar, thotë analisti Levy.

“Votimi kundër Lë Penit nuk do të funksionojë këtë herë, sepse kemi shumë votues, veçanërisht në të majtë dhe nga klasa punëtore që mendojnë se Emmanuel Macron-i nuk përfaqëson një alternativë të besueshme, e që mund t’ja japin votën Lë Penit në balotazh”.

Zonja Lë Pen e ka përqendruar fushatën e saj tek ekonomia, duke zbutur me sukses imazhin e saj dhe duke prekur shqetësimin kryesor të votuesve e duke premtuar uljen e taksave.

Pikëpamjet radikale dhe të hapura të kandidatit rival të së djathtës ekstreme Eric Zemmour e kanë ndihmuar atë të duket më e moderuar dhe shumë votues të krahut të majtë u kanë thënë anketuesve se, ndryshe nga viti 2017, ata nuk do të votonin në raundin e dytë për të mbajtur Le Pen jashtë pushtetit.

Emmanuel Macroni tani duhet të bindë votuesit e krahut të majtë që ta mbështesin atë.

“Sot, votuesit e majtë e konsiderojnë Macronin si shumë të djathtë. Është një sfidë për presidentin që të qetësojë të majtën në lidhje me programet sociale nga njëra anë, por edhe për aftësinë e tij për të garantuar një fuqi më të lartë blerëse”, thotë analisti Levy.

Në vendpushimin bregdetar francez Le Touquet, shumë votues vazhduan të votojnë për presidentin aktual, por disa thanë se çështjet ndërkombëtare, veçanërisht kriza e Ukrainës, e penguan fushatën e tij të ecë me shpejtësinë e duhur.

Shumë ekspertë parashikuan nivel rekord abstenimi të dielën. Megjithatë pjesëmarrja në votimet e së dielës nuk rezultoi të ishte aq shqetësuese.

Analisti Levy tha se një përqindje e lartë e abstenimit, e cila ka shumë të ngjarë të nxitet nga votuesit e rinj, të majtë nga klasa punëtore do ta dëmtonte Le Pen në raundin e parë, por do ta ndihmonte atë në të dytin.

Ai tha se një fitore e Le Pen-it do të ndryshonte imazhin e Francës në skenën botërore.

“Nëse Marine Le Pen bëhet presidente, imazhi i Francës do të ndryshohej thellësisht. Dhe ne e shohim qartë se ka aktorë dhe investitorë ndërkombëtarë që do të hezitojnë të investojnë në Francë”, thotë analisti Levy.

Sondazhet parashikojnë një raund të dytë të fortë, por që e nxjerrin Macronin fitues me vetëm 51% të votave kundrejt 49% të zonjës Le Pen. /VOA