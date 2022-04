Italia synon të mënjanojë Rusinë dhe ta bëjë Algjerinë furnizuesin kryesor të gazit

Algjeria do të kalojë Rusinë si furnizuesi më i madh i gazit në Itali, falë një marrëveshjeje të arritur të hënën nga kryeministri italian Mario Draghi, ndërsa Roma përpiqet të zëvendësojë gazin rus.





Rusia furnizon rreth 40 për qind të gazit natyror të Italisë, por kjo varësi tani shihet si një rrezik pas pushtimit rus të Ukrainës. Në të vërtetë, megjithëse Draghi është shumë i përkushtuar ndaj rolit të Italisë si një aleat i ngushtë i SHBA-së në NATO, mbështetja e gjatë e Romës tek Rusia për hidrokarburet i ka lidhur duart e Italisë kur bëhet fjalë për kundërmasat ekonomike kundër Presidentit Vladimir Putin.

“Menjëherë pas pushtimit, unë njoftova se Italia do të lëvizë me shpejtësi për të reduktuar varësinë nga gazi rus. Kjo marrëveshje është një përgjigje e rëndësishme ndaj këtij objektivi strategjik. Do të ketë të tjerë”, tha Draghi pas takimit me presidentin algjerian Abdelmadjid Tebboune.

Sipas marrëveshjes mes Sonatrach të Algjerisë dhe Eni të Italisë, Algjeria do të dërgojë 9 miliardë metra kub gaz shtesë në Itali deri në vitin e ardhshëm dhe në 2024.

Në vitin 2021, Italia importoi afërsisht 29 bcm gaz nga Rusia dhe 22.5 bcm nga Algjeria, sipas ministrisë së zhvillimit ekonomik të Italisë. Nëse marrëveshja mbahet, Algjeria do të zëvendësojë Rusinë si burimi kryesor i gazit të Italisë deri në vitin e ardhshëm.

Ministri i Jashtëm i Italisë Luigi Di Maio dhe shefi i Eni-t, Claudio Descalzi, kanë qenë në një ofensivë magjepsëse diplomatike, duke vizituar prodhuesit e gazit Azerbajxhan, Mozambikun, Republikën e Kongos, Katarin, Angolën dhe Algjerinë.

“Fatkeqësisht jemi vonë, duhet të kishim diversifikuar shumë më herët, por kemi shumë partnerë dhe miq në mbarë botën”, tha Di Maio përpara vizitës së së hënës.

Vizitat e Draghi në Mozambik, Angola dhe Kongo në javët e ardhshme janë në diskutim, sipas një zyrtari.

Nevojiten më shumë investime

Algjeria ka nevojë për para për të rritur prodhimin e saj të gazit, pasi nuk ka investuar shumë në prodhimin e ri në tre dekadat e fundit ndërkohë që konsumi i brendshëm është rritur, tha Davide Tabarelli, një analist energjetik për konsulencën italiane Nomisma. Gazsjellësi Transmed që lidh Algjerinë dhe Italinë nuk funksionon me kapacitet të plotë sepse Algjeria nuk ka gaz shtesë për ta mbushur atë.

Alessandro Lanza, profesor i politikës energjetike në Universitetin Luiss në Romë, tha se Algjeria do të ketë nevojë për investime të reja në infrastrukturë për të rritur prodhimin pasi nuk mund të devijojë gazin që dërgon aktualisht në Spanjë. Gazi natyror nuk është thjesht një rubinet që mund ta hapësh. Ai vlerësoi se do të duheshin 12 deri në 18 muaj për të rritur prodhimin.

Muajin e kaluar, Eni dhe Sonatrach njoftuan se gjetën një fushë “të rëndësishme” nafte dhe gazi në shkretëtirën algjeriane, të cilën do ta shfrytëzojnë së bashku.

Ndërsa Italia po rrit lidhjet me Algjerinë, marrëdhëniet me Spanjën, blerësi tjetër kryesor i gazit algjerian, janë në ngrirje të thellë.

Spanja e zemëroi Algjerinë duke mbështetur një përpjekje marokene për t’i dhënë autonomi të kufizuar Saharasë Perëndimore, një ish-koloni spanjolle. Maroku e aneksoi territorin në 1975, ndërsa Algjeria mbështet pavarësinë e Saharasë Perëndimore.

Vitin e kaluar, Algjeria mbylli një tubacion gazi që kalonte përmes Marokut në Spanjë, megjithëse këmbëngul se furnizimet në Gadishullin Iberik do të vazhdojnë përmes tubacionit të mbetur nënujor Medgaz.

Algjeria nuk mund t’i devijojë angazhimet e saj të gazit nga Spanja në Itali, megjithëse Madridi mund të heqë dorë vullnetarisht nga një pjesë e saj dhe ta zëvendësojë atë me gaz natyror të lëngshëm, tha Tabarelli.

Nëse duhet, Italia mund të zëvendësojë pjesën më të madhe të gazit rus që blen duke rritur importet e gazit nga Afrika dhe duke rritur kapacitetin LNG, tha Lanza, megjithëse kjo do të ketë një kosto. “Në dy vjet, Italia mund të kishte reduktuar varësinë e saj nga gazi rus nga 40 për qind në një 20 për qind të sigurt.