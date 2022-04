“Jetët u shpëtuan në bazë të veprimeve të tyre”/ Plagosja e 16 personave në metro, kryebashkiaku i New York-ut: Ishte terror ndaj amerikanëve! (VIDEO)

Kryetari i bashkisë së New York-ut, Eric Adams ka deklaruar se plagosja e 16 personave në metro ishte terror ndaj amerikanëve ndërsa e quajti sulmin ‘një akt të pakuptimtë dhune’.





“Unë mendoj se është ende një hetim paraprak. Ky është terror. Dikush u përpoq të terrorizonte sistemin tonë. Nuk dua të tregohem i nxituar në identifikimin se ishte apo nuk ishte një sulm terrorist. Unë mendoj se në këtë kohë, hetuesit do të bëjnë kujdes për të identifikuar siç duhet atë që ndodhi këtu.. Po do të arrijmë te burimi i asaj që ndodhi dhe do të kapim personin përgjegjës”, tha Adams për CNN.

Ai lavdëroi pasagjerët që ndihmuan të lënduarit në vendngjarje.

“Gjithsej 16 persona besojmë se janë plagosur me armë zjarri. Pasagjerët u përgjigjën me një nivel të jashtëzakonshëm kujdesi për bashkëqytetarët e tyre njujorkezë dhe po ashtu kujdesi në spital. Besoj se jetët u shpëtuan në bazë të veprimeve të tyre. Dua t’i falënderoj banorët e Nju Jorkut për mënyrën se si iu përgjigjën këtij sulmi”, tha Adams.