“Kanë bërë fakt vendimin e gjykatës”-Salianji nxjerr problemet e partisë: Berisha të ndalë sulmet ndaj ambasadores

Deputeti demokrat Ervin Salianji ka deklaruar në mbledhjen e sotme të grupit të PD se problemet themelore të partisë janë plagët në bazë.

Gjatë debatit, Salianji ka theksuar se i duhet dhënë mundësia çdo demokrati të garojë në një proces të besueshëm duke shtuar se bashkimi mund të vijë vetëm përmes një procesi të përbashkët.

“Çdo mbledhje pa axhendë duket si mbledhje për axhenda okulte, produkti që jep kjo mbledhje nuk duhet të prodhojë me shume paqartësi, më shume mjegull dhe më shume ndasi! Personalizimi i mbledhjes i shërben krijimit te ndasisë dhe propagandimit në publik të ndarjes!

Duhet t’iu them disa elemente; ne kemi bërë një rrugëtim të ndryshëm për disa muaj; para 2 javëve ka pasur një vendim gjykate, njëra pale thotë nuk e njoh por ndërkohë prej dy javësh nuk e ka thërritur pjesën e grupit që mendon kështu, as kryesine e partisë, nuk e ka mbledh as degët, çuditërisht dorëzuan dhe çelësat duke e bërë fakt vendimin!

Gjendja dhe prania e çdo deputeti këtu ka bërë fakt një gjendje të re, sot gjendja faktike po tregohet nga të gjithë kolegët qe folën. Po i kërkohet Komisionit të Rithemelimit te bëjë pjesë të procesit deputetët dhe nuk po i kërkohet askujt tjetër.

Problemi themelor qe ka partia sot janë plagët në bazë, ne duhet t’i japim mundësi çdo demokrati të garojë në një proces të besueshëm dhe ku janë gjithë palët! Bashkimi vjen duke u bërë proces i përbashkët!

Po ju kërkoj dhe diçka si kolegë, secili prej jush është në të drejtën e vet për sa kohe flet në cilësi personale dhe jo në emër të grupit por Zoti Berisha duhet të ndalë sulmet ndaj ambasadores amerikane dhe çdo përfaqësuesi të Shteteve të Bashkuara.

Problemet ja kemi shkaktuar njeri tjetrit, nuk mund te shpallim fajtore ambasadoret për gabimet e dikujt! Na ka ndare jo mbështetja ndaj një personi, por mbështetja që i kemi dhënë siglës dhe puna për demokratët!”, ka thënë Salianji.