Lufta në Ukrainë/ A do të shkojë në Kiev? Rama: Nuk dua t’iu zë radhën atyre që duan protagonizëm, por nëse më vjen radha padyshim

Gjatë vizitës në Gjermani, kryeministri Edi Rama ka pasur një komunikim dhe me gazetarët shqiptarë, që fluturuan bashkë me të në Berlin. Rama nuk preferoi që të fliste në lidhje me situatën politike në Shqipëri, duke thënë se tema të tilla mund të diskutohen edhe në Tiranë.





“Nuk e kuptoj pse lodheni që ti bëjmë këto pyetje këtu në Berlin, kur të kthehemi në katundin tonë, flasim dhe për këto tema”, tha Rama, duke ua prerë shkurt gazetarëve ”kalojmë te pyetja tjetër”.

Teksa u pyet për deklaratat e këtij të fundit, se Shqipëria duhet të bëjë më shumë sa i takon Reformës në Drejtësi, Rama tha se këtë gjë e di edhe qeveria që ai drejton, edhe është duke punuar për përparimin e reformave.

“Shqipëria e ka merituar hapjen e negociatave zyrtarisht, nuk kemi nevojë që të vijmë deri në Berlin që të na thojë kancelari që ne duhet të bëjmë më shumë, është diçka që unë e them vetë përditë.

Kemi pasur një bashkëbisedim shumë të mirë, dhe interesant për një sërë temash, thelbi i problemit në procesin e Berlinit, nuk është as në Berlin dhe as në Bruksel, është në Ballkan”, u shpreh Rama.

Në fund të komunikimit gazetarët e pyetën Ramën në lidhje me një vizitë të mundshme në Kiev, ku kryeministri tha se për momentin një protagonizëm i tillë nuk ishte i nevojshëm.

“Ka të tjerë para meje që meritojnë ta kenë këtë protagonizëm, mendoj se nuk është momenti që tju zë radhën të tjerëve. Nëse do të vinte radha, padyshim që do e pranoja këtë vizitë me respektin më të madh”, përfundoi fjalën kryeministri.