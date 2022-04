FOTO/ Kjo është 30-vjeçarja, Merushe Hazizi që u vra sot me thikë nga vjehrri në Fier

Personi që shikoni në foton e mëposhtme është Merushe Hazizi, vetëm 30 vjeç, e cila u gjet sot e vrarë me thikë nga vjehrri i saj Xhevair Hoxha.

Sipas një të afërmeje të autorit të krimit, 61-vjeçari e kishte kërcënuar të birin të mos e merrte për nuse 30-vjeçaren, Merushe Hazizi, pasi do i vriste të dy dhe më pas do vriste dhe veten.

“Nuk ishte dakord me djalin, ai thoshte mos e merr atë mos e mbaj në shtëpi se unë nuk e dua nuse kaq. Ne jemi të tanët, burri im e ai vëllezër. I kishte thënë djalit gjithmonë “unë do të vras e ty e atë e do vetëvarem. Edhe ziheshin për shkak të asaj nuses se i mirrnim vesh ne. Ishin në rregull të tërë, punon bënin, ai me zetor ishte sot djali, mbolli bëri, s’dinte gjë e kishte lënë në shtëpi nusen’, tha gruaja në një prononcim për mediat.