Ngjarja që tronditi Greqinë/ Flasin policët dëshmitarë: Ai luajti teatër, e mbyti gruan me duart e tij, s’na kishin parë sytë një qetësi të tillë

“Ai ishte kaq i lezetshëm, nuk jam takuar kurrë me një njeri kaq të qetë”, tha oficeri i dytë i policisë që dëshmoi sot në gjyqin e Babis Anagnostopoulos, i cili akuzohet për vrasjen e gruas së tij 20-vjeçare Caroline Krauts në Gerqi.





Oficeri i policisë Kleanthis Antonopoulos, i cili gjithashtu kishte nxituar në Maisonette të Glykon Nero natën e krimit të dhunshëm, raportoi për skenën e krimit, duke u thënë se hajdutët kishin hyrë në shtëpinë e tij. “Ai na tha se grabitësit kishin armë dhe madje tha se kishin një armë si timen, fakt që na bëri përshtypje sepse një viktimë në atë moment nuk e vuri re llojin e armës”, tha z. Antonopoulos, duke shtuar: edhe ai ne u shqetësuam, mënyra se si reagoi i akuzuari, goditja në ballë për të cilën polici tha se se nuk ishte goditur, ai ishte i ftohtë. Në fakt dikush nga radio pyeti dhe ai u përgjigj”.

Në vazhdim të seancës, zyrtari policor dëshmitar theksoi në vijim: “Reagimi i të akuzuarit kur polici tjetër i tha se “ka mbaruar” për gruan e tij ishte sikur nuk e kishte kuptuar se çfarë kishte ndodhur. Një herë ai na tha “pse e vranë pasi u dhashë paratë “. Nga pyetjet që na bëri e kuptoi që kishte vdekur, por reagimi i tij ishte sikur gruaja të mos kishte vdekur. Reagimi i parë ishte sikur nuk e kuptonte, por më pas e kuptoi por sjellja e tij ishte e çuditshme. Ai ishte i ftohtë deri në atë pikë sa nuk mund ta besoja. Unë kurrë nuk kam parë person kaq të qetë, ai kishte një qetësi në një fazë që nuk e kam parë kurrë më parë. Erdhën shumë shërbime dhe në të gjitha ai tregoi historinë sikur asgjë nuk i kishte ndodhur. Nëse do të më kishte ndodhur do të kisha thënë “hej djema e kam thënë pesë herë, sa herë ta them”.

Në fakt, elementi që të bën përshtypje dhe që z. Antonopoulos prezantoi në dëshminë e tij para të pranishmëve faktin se i akuzuari u tha atyre se e njihte armën e grabitësve. Dëshmitari përmendi në mënyrë karakteristike për Babis Anagnostopoulos: “Ai na tha se grabitësit kishin armë dhe në fakt ai tha se kishin një armë si timen, gjë që na bëri përshtypje sepse një viktimë në atë kohë nuk e kishte vënë re llojin e armës”.

Gjuykatësi: Ju bëri përshtypje që nuk kishte emocione?

Polici: Ne ishim kaq shumë njerëz poshtë dhe nuk mund të mblidheshim, nuk po flisnim dhe ai ishte i ftohtë. Paniku i parë që mbizotëroi në shtëpi, u pasua nga qetësia. Ishte si të thuash “çfarë ndodhi, ndodhi”. Sapo thashë “le të zbresim poshtë për ta mbajtur hapësirën të pastër”, ishte sikur gjithçka kishte mbaruar.

Gjykata e pyeti z. Antonopoulos nëse i akuzuari ka reaguar duke parë qenin në parmakun e shkallëve duke u vrarë . Sipas dëshmitarit, nga të akuzuarit nuk ka pasur asnjë reagim.

Prokurori: Si e ka matur kohën për të lidhur qafën?

Dëshmitari: Nuk mendoj se po merrja frymë dhe po vdisja nuk ishte e vërtetë. Ai ishte i lidhur fort, por nuk ishte në atë gjendje. Që në momentin që u lirua dhe më pas ishte tmerrësisht i ftohtë, sikur nuk i kishte vdekur gruaja. Kemi qenë 3-4 orë bashkë dhe nuk më ka thënë një herë “çfarë ka ndodhur! Kam humbur gruan time. Për herë të parë në 20 vjet pashë një viktimë që kishte një gjakftohtësi të tillë.

Anagnostopoulos tronditi Caroline dhe e pyeti “dashuri ime a je mirë?”, dëshmoi polici

Teatri që po luante menjëherë pas vrasjes së gruas së Caroline në masonetën e tyre në Glyka Nera, përshkroi sot në dëshminë e tij dëshmitarin e parë që dëshmoi në gjyq me i akuzuari Babis Anagnostopoulos.

Ky është polici Christos Vardikos , i cili së bashku me kolegët e tjerë kishin nxituar në shtëpi, pasi kishin marrë thirrje për ndihmë nga të akuzuarit, të cilët i njoftuan se ai dhe familja e tij kishin rënë viktimë e grabitësve të paskrupullt.

Oficeri i policisë dëshmitar, pasi i përshkroi të pranishmëve skenën e tmerrit që kishte parë brenda në mazonetë – Caroline e vdekur, Lidia e vogël në trupin e saj – tha për të akuzuarin: “Sapo e zgjidhëm, ai u ul në në shtrat dhe filloi të mbështetej te gruaja (Caroline) në një pozicion për të parë se çfarë kishte ndodhur. Ai e tundi dhe e pyeti: Dashuria ime a je mirë?

Sipas z. Vardikos në atë kohë, i akuzuari “ka bërë disa veprime që ka qenë në shok dhe ka kërkuar që ta merr foshnjën në krahë ”. Dëshmitari vazhdoi: “Unë ia dhashë, por për shkak se lëvizjet i dukeshin të sikletshme dhe ai po e lëvizte fëmijën djathtas e majtas si kukull, si në gjendje zie, ia mora nga duart”.

Gjykatësi: Po si ishte?

Dëshmitari: I kemi thënë edhe kolegëve të tjerë se ose është shumë i tronditur ose është shumë i ftohtë.

Gjykatësi: Pra, keni parë një sjellje ekstreme?

Gjykatësi: Familjarët e viktimave i kemi parë edhe më parë, nuk kam parë një reagim të tillë.

Gjykatësi: Pra, çfarë ju bëri përshtypje?

Dëshmitari: Qetësia, ose moskuptimi i situatës.

Sfondi i tmerrit!

Z. Vardikos gjatë dëshmisë së tij përshkroi me detaje atë që pa kur mbërriti në Maisonetën e Glyko Nero.

Konkretisht ai u shpreh: “Kur mbërritëm në vendngjarje pamë fqinjin. Ai e mbante telefonin hapur dhe dëgjohej një burrë me zë të mbytur që thërriste për ndihmë. Një qepen u hap në dysheme. Gjithçka ishte sikur të donte. Dëgjuam zërin që na kërkonte të ngjiteshim lart. Pastaj pamë një qen të madh të ngordhur të varur në parmakë. Kuptuam se diçka e keqe kishte ndodhur. Dhomat e tjera ishin gjithashtu të çrregullta, ne hymë në dhomë dhe pamë shtratin përpara, viktima e shtrirë me fytyrë poshtë, dukej se ishte e vdekur, dhe i akuzuari në të majtë të krevatit, në dysheme, me pranga.

Dëshmitari, një oficer policie, përshkroi në gjykatë: “E pamë vajzën të lidhur dhe ajo kishte vdekur. I akuzuari nën shtrat. Ai ishte i lidhur. Këmbët e tij janë të lidhura së bashku. Duart së bashku dhe të gjitha së bashku në një pozicion fetusi. Ai kishte shirit në gojë dhe në sy. Ne pamë fëmijën në trupin e nënës së tij. Fillimisht zgjidhëm qafën dhe krahët dhe më pas mora fëmijën mbi të. Kur ai u lirua, i akuzuari u ul në shtrat dhe filloi të mbështetej te gruaja në një pozicion për të parë se çfarë kishte ndodhur. Ai e tundi dhe e pyeti dashurinë time a je mirë?

14 maj 2021: Në funeralin e Caroline ai u shfaq në Alonissos me Lydia e vogël në krahë

E çuditshme e cilësoi edhe oficeri i policisë sjelljen e të pandehurit 34-vjeçar, i cili mund të dukej i tronditur në pamje të parë, por më vonë kur – siç tha ai – mendoi se ajo që ndodhi “i ngjante teatrit”.

Në fund, z. Vardikos iu referua faktit se në shtëpi nuk kishte shenja plaçkitjeje. “Dritarja ishte e paprekur, sikur kishte dalë dhe kishte mbetur në dysheme. Në katin e parë kishte një aparat fotografik të nxjerrë dhe të thyer. Ka pasur një tastierë alarmi, nuk e di nëse ka funksionuar”, tha dëshmitari dhe shtoi: “Na ka bërë përshtypje që ai ka thënë se ka marrë një telefonatë me hundë pasi e kanë lidhur me duar përpara. Ai na tha se i ra komodina, i ra celulari dhe me hundë ia doli të thërriste policinë. Kur e menduam me qetësi ishte sikur dikush po luante teatër. Në ato momente ai dukej se nuk e kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Ai dukej në një gjendje shoku. Ai nuk qau kur i thashë se gruaja e tij kishte vdekur dhe më kërkoi që ta mbaja foshnjën”.

Dialogu mes Anagnostopulos dhe oficerit të policisë

Në fakt, në gjykatë vetë i akuzuari mori fjalën për t’i bërë pyetje policit dëshmitar:

I pandehuri: “Më vjen keq që thua se pas ngjarjes kam përqafuar vajzën time dhe më ke parë duke u dridhur. Të dhashë fëmijën të zbriste shkallët shëndoshë e mirë dhe për orët në vijim kisha vajzën në krahë dhe derisa erdhën prindërit e mbaje fëmijën për nja dy minuta. Më bëri përshtypje që e thua këtë”.

Dëshmitari: “Ngjarja është shkruar me rezolucion të lartë në kokën time. Unë jam ai që të solla diçka për të veshur që të mos ftohesh dhe të solla këpucët dhe të dhashë telefonin për prindërit. Nuk e ke marrë fare fëmijën në krahë. Më pas ka ardhur EKAB por nuk e mbaj mend se kush e ka sjellë” .

I akuzuari: “Kur erdhi policia, unë isha në makinë me fëmijën. Duke zbritur shkallët dhe duke përdredhur copën e fundit, thatë që nuk pata asnjë reagim kur pashë qenin”.

Dëshmitari: “Nuk pashë asnjë reagim nga ju. Unë deklaroj apati dhe ftohtësi në një mjedis të tillë dhe subjektivisht se si do të reagoja me një qen të ngordhur, gruan e vdekur dhe foshnjën mbi të”.

I pandehuri: “Ky njeri që patë ishte në një gjendje shoku, ku jeta sapo u prish para tij”.