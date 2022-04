Përplasja për karrigen e kryetarit në PD, Berisha: Alibeajn do ta ndjekë fati Bashës, nuk e lë Rama të tërhiqet

Pas përfundimit të mbledhjes së Grupit të PD, Sali Berisha ka deklaruar se Enkelejd Alibeajn do ta ndjekë fati i Lulzim Bashës, ndërsa shtoi se ai nuk tërhiqet nga apelimi i vendimit të Gjykatës që njohu Kuvendin e ish-kryeministrit, pasi nuk e lë Edi Rama, duke shtuar se është në mision.

“Aty ku ka zero fakte, dokumente dhe prova çdo gjë është e papranueshme. Alibeajn nuk e lë Rama të tërhiqet nga ankimimi. Nuk e kontrollon vetë veten ai. Ai është në mision. Ai harron një gjë që e vë veten në një pozitë të papërshtatshme. Alibeaj nuk thirri mbledhje, kërkoi të bëhej një votim por nuk e votoi kush.

Në fund ai propozoi që të dorëzohen vendimet dhe propozimet. Nuk ka mbledhje nesër. Në ditët në vijim do jem në çdo mbledhje. Vendimin e Bashës dhe Alibeajt unë e kam quajtur zero gjithmonë. Ai bën edhe kryetarin e partisë, i emëruar nga Gaz Bardhi. Nuk kam bërë dhe nuk bëj asnjë përpjekje për negociata me SHBA. Çdo ofertë për negociata e kam refuzuar. Kam zgjedhur atë rrugë që kam zgjedhur.

Nëse ka degë në të cilat ka motive ligjore. Alibeaj unë e bëra të qartë se çfarë është. Nëse kontstatohen problematika, zgjedhjet përsëriten. Kuvendi është i pamundur të shtyhet. Është një rrethanë kombëtare dhe ndërkombëtare. Deputetët e PD, Lulzim Basha dhe Enkelejd Alibeaj do të jenë anëtar të Këshillit Kombëtar. Çdo njeri është i lirë të marrë vendimet e tij. Unë po them cili është qëndrimi i partisë ndaj depuyetëtve,, Janë anëtar të Këshillit kombëtar”, deklaroi Berisha.