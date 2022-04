Ukrainë/ “Ushtarët rusë më përdhunuan dhe vranë burrin tim” – rrëfimi tronditës i Anës

Imazhet e tmerrit dhe akuzat për përdhunim sistematik nga ushtarët rusë po dalin në dritë pasi rusët u tërhoqën nga periferitë e Kievit.





Një histori tronditëse është ajo e një gruaje 50-vjeçare nga Ukraina, e cila foli për BBC dhe u ankua se ushtarët rusë e përdhunuan dhe i vranë burrin.

Gruaja nuk ka dashur të zbulojë identitetin e saj. Për qëllime të raportimit, ajo quhet Anna dhe jeton në një qytet të vogël në periferi të Kievit, rreth 70 km në perëndim të kryeqytetit.

Gruaja ka raportuar se ka qenë me burrin e saj më 7 mars, kur një ushtar i huaj ka hyrë në shtëpinë e tyre. “Më tërhoqi zvarrë në një shtëpi ngjitur, ndërsa po më drejtonte armën. Më urdhëroi të hiqja rrobat duke thirrur “hiqi rrobat ose do të qëlloj”. Ai vazhdoi të më kërcënonte se do të më vriste nëse nuk bëja atë që më tha. Më pas ai filloi të më përdhunonte”, thotë ajo. Sipas gruas, përdhunuesi ishte një çeçen i ri, i hollë, i cili është në anën e forcave ruse, me të cilat po lufton.

“Ndërsa ai po më përdhunonte, katër ushtarë të tjerë hynë në shtëpi. Mendova se vdiqa. Por ata e hoqën. Nuk e pashë më atë”, tha ajo për BBC, duke shtuar se ajo ishte shpëtuar nga ushtarë rusë nga një batalion tjetër.

Pas tmerrit të përdhunimit, gruaja është kthyer në shtëpi, duke përjetuar një tragjedi të re, teksa ushtarët kanë qëlluar në bark burrin e saj. “Burri im ishte përpjekur të vraponte pas meje për të më ndihmuar, por u qëllua”, thotë Anna. Të dy kërkuan strehim në një shtëpi fqinje. Mirëpo, për shkak të luftimeve ishte e pamundur transportimi i tij në spital. Dy ditë më vonë, ai humbi jetën. Ai u varros në një varr të improvizuar, me ndihmën e fqinjëve.

Një tjetër ukrainase që jetonte në periferi të Kievit u ankua pak ditë më parë se ishte përdhunuar vazhdimisht nga një ushtar rus në sy të fëmijës së saj.

Gruaja u ankua se ushtarët rusë hynë në shtëpi, në lindje të Kievit, vranë burrin e saj dhe njëri prej tyre, i cili ishte i dehur, e përdhunoi disa herë. Ankesa u bë publike nga deputetja ukrainase Maria Mezentseva, e cila kishte folur për shumë raste të përdhunimeve të kryera nga ushtarët rusë.

Përdhunohet 15-vjeçarja

Një tjetër ankesë ka të bëjë me një 15-vjeçare, e cila dyshohet se është mbajtur pranë Irpin nga ushtarët rusë, të cilët e kanë mbajtur peng dhe e kanë përdhunuar. Sipas ITV News, vajza u mbajt peng për dhjetë ditë.

ITV News kishte etiketoi Konstantin Gunauskas, një vullnetar që shpëtoi 15-vjeçarin dhe foli për atë që ndodhi. Dëshmia e tij po i dorëzohet hetuesve të krimeve të luftës.

Një hetim gjyqësor ka nisur tashmë, me Prokuroren e Përgjithshme Irina Venediktova duke marrë një sërë akuzash për përdhunim.

ITV News thekson akuzat se trupat ruse kanë filmuar përdhunimin e një vajze 15-vjeçare

OKB: Përdhunimi është një krim lufte

OKB-ja gjithashtu ndërhyri, duke dënuar përdhunimin si një “armë lufte në Ukrainë”, duke kujtuar se në një luftë kur autorët janë ushtarë, njihen si krim lufte.

Raportet për incidente të shtuara të përdhunimit dhe dhunës seksuale u diskutuan gjatë një takimi të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të hënën. Kreu i komisionit të OKB-së për gratë ka shprehur shqetësimin pasi Katerina Tserepaka, kryetare e grupit të të drejtave të njeriut La Strada Ukraine, i tha këshillit se “dhuna dhe përdhunimi tani po përdoren si armë lufte nga pushtuesit rusë në Ukrainë”.