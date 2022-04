Pritej një ndeshje spektakolare por pjesa e parë la disi për të dëshiruar, edhe pse anglezët gjetën golin e avanatzhit me anë të Maunt. Skuadrat krijuan pak mundësi shënimi dhe shkuan ën pishsuinmin e sfidës me këtë avantazh minimal të miqve.





Por e dyta nisi me një gol të shpejtë të Rudiger, i cili barazpeshoi kualifikimin pas asaj humbje 1-3 në shtëpi ndaj madrilenëve. Çelsi vazhdoi të sulmonte dhe gjeti golin e tretë me anë të Markos Alonso, por pa t’i anulohej me VAR për një prekje me dorë të mbrojtësit. Megjithatë, në minutën e 75-të ishte momenti kur në Madrid pllakosi heshtja, pasi Timo Verner shënoi golin e 3-0. Për fatin e mirë të Realit, Ançeloti gjeti zëvendësimin e duhur dhe hodhi në fushë Rodrigon, të cilit iu deshën vetëm 2 minuta për të shënuar golin e 1-3 që siguroi të paktën shtesat për ekipin madrilen, pavarësisht sulmeve të minutave të fundit nga londinezët të cilët e kishin kuptuar se kjo ishte një natë “jo” për vendasit e mund të përfitonin për të mbyllur gjithçka.

Por me fillimin e kohëve shtesë, goditi ai i cili kishte qëndruar në heshtje thuajse gjatë gjithë takimit përtej një traverse në minutën e 66-të, Karim Benzema. Ai përfitoi nga harkimi i Vinicius dhe me kokë mposhti Mendi, duke shkurtuar shifrat në 2-3, aq sa mjaftonin për kualifikimin. Kjo bëri që më pas Reali të mendonte për të administruar më mirë lojën duke mos lënë hapësira për miqtë deri në vërshëllimën përfundimtare që dekretoi kualifikimin e skuadrës së Karlo Ançelotit.

REAL MADRID-ÇELSI 2-3

80′ Rodrigo, 96′ Benzema / 15′ Maunt, 51′ Rudiger, 75′ Verner

NGJARJET KRYESORE

96’ GOOOL Real Madrid. Kamavinga fiton topin në mesfushën kundërshtare dhe nis Vinicius i cili harkon nga e majta për Benzema. Francezi zhytet me kokë dhe nuk gabon 2-3.

90’+4’ Havertz ul topin për Pulishiç, i cili para portës përsëri fluturon topin mbi traversën e madrilenëve.

90’+1’ Rudiger jep një top nga thellësia për Pulishiç i cili shfaqet para Kurtua, por gjuajtja e tij është shumë e gabuar dhe topi fluturon shumë lart mbi traversë.

82’ Gjuajtje e fortë e Modriç, Mendi është i vëmendshëm dhe ndalon tentativën drejt kuadratit.

80’ GOOOL Real Madrid. Rodrigo i sapofutur në lojë përfiton nga një pasim nga e majta dhe dërgon sferën në rrjetë duke vendosur barazinë në këtë sfidë.

75’ GOOOL Çelsi. Ngrin “Bernabeu” pas një aksioni të shkëlqyer të Verner i cili pasi shmang dy mbrojtës gjuan nga e majta dhe pavarësisht devijimit të Kurtua, sfera shkon në rrjetë.

66’ Benzema i shkon afër golit të parë për madrilenët kur pas një krosi nga e majta, godet me kokë, por sfera përplaset në traversë.

62’ Shënon Çelsi me Markos Alonso dhe nis festën e çmendur të londinezëve. Por pas rishikimit me VAR, rezulton se mbrojtësi ka prekur sferën me dorë para gjuajtës dhe goli anulohet.

57’ Kundërzbritje e shpejtë e Çelsit me Kai havertz në të majtën, sulmuesi arrin deri pranë zonës së vogël por gjuajtja e tij gjen vetëm rrjetën e jashtme.

55’ Goditje dënimi e Kros i cili nis harkimin drejt trekëndëshit, Mendi fluturon dhe grushton sferën.

51’ GOOOOL Çelsi. Pas një goditje nga këndi, Rudiger me kokë çon topin në rrjetë dhe rezultatin në 2-0, duke barazpeshuar duelin.

34’ Gjuajtje nga distanca e Rudiger i cili kërkon supergolin. Sfera përfundon jashtë, jo shumë larg shtyllës në të majtë të Kurtua.

23’ Gjuajtje e fortë e Benzema në kufijtë e zonës, topi devijohet dhe kalon mbi traversën e portës së mbrojtur nga Mendi.

15’ Aksion në qendër i Çelsit me kombinimin e Verner me Maunt. Ky i fundit mposht Kurtua me një gjuajtje të saktë.

REAL MADRID: Kurtua, Karvahal, Naço, Alaba, Mendi, Modriç, Kasemiro, Kros, Valverde, Benzema, Vinicius.

ÇELSI: Mendi, Rudiger, Alonso, Tiago Silva, Loftus-Çik, Xhejms, Kante, Kovaçiç, Maunt, Havertz, Verner./PanoramaSport