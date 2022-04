Akuza të ndërsjellta/ Amber Heard pretendon se Johnny Depp e ka abuzuar me një shishe

Johnny Depp “abuzoi me Amber Heard duke i vendosur një shishe në trupin e saj” gjatë “një situate të siklesthme” në vitin 2015, gjatë së cilës ylli e goditi, mallkoi dhe kërcënoi se do të vriste gruan e tij të atëhershme, pretendoi avokatja e Herd në gjyqin e ri episodik që përfshin çiftin.

Aktorja 35-vjeçare është përballur sërish me ish-të dashurin e saj 58-vjeçar në padinë e ngritur ndaj saj për shpifje, duke kërkuar dhjetëra milionë dollarë dëmshpërblim. Gjyqi po zhvillohet në Fairfax të Virxhinias dhe sigurisht që ka tërhequr sërish interesin e mediave ndërkombëtare.

Të martën, avokatja e Herdit, Elaine Brendhoft, ishte në gjykatë për Depp dhe mënyrën se si ai e trajtoi klientin e tij. Madje ajo dha një përshkrim rrëqethës të torturës që 35-vjeçarja pretendon se ka pësuar gjatë një “situatë treditore” në vitin 2015 nga ish-i i saj: “Ai e dhunoi atë në lokal. Ai i gjuajti me shishe përsëri dhe përsëri. Ai e tërhoqi zvarrë në dysheme me gota të thyera. Ai e goditi me grusht. Ai e goditi me shkelm. Ai i tha se e urrente dhe se do ta vriste. Ai e goditi atë përsëri dhe përsëri. Dhe më pas ai e abuzoi duke i vendosur një shishe pije në trupin e saj”.

Heard opening: #JohnnyDepp sexually assaulted #AmberHeard in Australia. He took 8-10 tablets of ecstacy. The next 3 days were very violent. He has hurled bottles at her, dragged her, punched her….then he “penatrates her with a liquor bottle.” @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/hL9pCUrPYc

Sipas Daily Mail, pasi Brendhoft mbaroi, Depp tundi kokën, sikur të mohonte që ndonjë nga sa më sipër të kishte ndodhur ndonjëherë.

Një zëdhënës i 58-vjeçarit foli për akuza të rreme që nuk ishin bërë as kur Herd filloi të padiste burrin e saj në vitin 2016 dhe papritur u shfaq vite më vonë kur ai u padit për shpifje në një postim ku ajo tha se ishte sulmuar seksualisht. “Fjalët janë jetike në rastet e shpifjes. Në një mënyrë të përshtatshme për të pandehurin, ai pretendim u bë më pas. Kjo është në përputhje me modelin e pretendimeve të saj të hollësishme, të rreme që vazhdojnë të ndryshojnë dhe evoluojnë me kalimin e kohës për të lënë përshtypje në Hollywood, një art që Amber e zotëron dhe e ka përdorur në të kaluarën për të shfrytëzuar një lëvizjeserioze shoqërore.

Avokatët e Depp përshkruan në gjykatë se si “thellësisht e trazuar” Amber Heard iu afrua aktorit në mënyrë erotike në fillim të njohjes së tyre, duke i treguar atij interesin e saj të fortë dhe duke e lajkatur. Por ndërsa marrëdhënia e tyre përparonte, gjërat ndryshuan dhe ai filloi ta nënvlerësonte dhe ofendonte përditë. “Zonja Herd është një person shumë e shqetësuar që manipulon njerëzit rreth saj”, tha avokatja e Depp, Camille Vazquez, përpara se të përshkruante se si klienti i saj u takua me ish-gruan e tij në vitin 2009 gjatë xhirimeve të Rum Diary: “Ajo e ndoqi atë, ajo flirtoi me të. Ajo bëri shumë gjëra për ta fituar duke u shtirur si e dashuruar dhe truku i saj ia doli: ai u dashurua marrëzisht me të”. Më vonë, megjithatë, marrëdhënia e tyre u shndërrua në diçka krejtësisht ndryshe, ku ajo zbuloi një person tjetër: “Ajo ushtron dhunë fizike, i gjuante, e rrihte, e quajti frikacak, i tha që nuk ishte burrë sepse nuk e bënte”.

Nga ana e saj, ekipi ligjor i Herdit paraqiti një pamje krejtësisht të ndryshme të marrëdhënies. Avokati Elaine Charlson i tha gjykatës se Johnny Depp ishte plot inat dhe e krahasoi atë me një demon, instinktet e dhunshme të të cilit ushqeheshin nga alkooli.

Të martën dëshmoi në gjykatë edhe motra 61-vjeçare e yllit, e cila përshkroi vitet e tyre të vështira të fëmijërisë në duart e nënës së tyre dhunuese. Christy Debroski shpjegoi se gruaja që e rriti atë dhe vëllain e saj ishte shumë e zemëruar dhe nervoze, ndryshe nga babai i tyre i ëmbël dhe i butë. Nëna dhe babai i Depp u divorcuan në vitin 1978, kur Johnny ishte 15 vjeç dhe Christie 18.

Duke përshkruar mënyrën se si nëna e tyre e trajtonte djalin adoleshent në atë kohë, ajo tha se përdorte pseudonime të ndryshme nënçmuese për fëmijët e saj. I preferuari i saj për djalin e saj ishte “me një sy”, sepse Johnny ishte diagnostikuar me ambliopi (“sy dembel”) kur ishte i ri dhe okulisti e kishte vendosur atë të mbante një kapak të veçantë mbi syrin e tij të shëndetshëm.

“She called him an old fat man.” #JohnnyDepp‘s sister testifies to the abusive language she witnessed from #AmberHeard to Depp.

Christi Dembrowski is the first witness to testify in this defamation case.

WATCH #CourtTV LIVE – https://t.co/tnYdPcDRMU pic.twitter.com/4JsUcrt69M

— Court TV (@CourtTV) April 12, 2022