Beteja përfundimtare në Donbas, apeli i Zelenskit për SHBA-në, Britaninë, Gjermaninë dhe ironi për Putinin

Ukraina po përgatitet të përjetojë momentet më të këqija që nga fillimi i pushtimit rus, i cili tashmë është futur në javën e shtatë, me rajonin lindor të Donbasit duke u bërë fusha e konfrontimit përfundimtar. Dhe pyetja, nga përgjigja e së cilës mund të gjykohet rezultati i luftës, është nëse dhe sa vendimtare do të jetë ndihma ushtarake perëndimore për mbrojtjen e Ukrainës.

Zelensky shpreson për ndihmë nga tre vende të mëdha perëndimore , Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Gjermania. Prandaj ai lavdëroi Joe Biden, i cili foli për gjenocidin e kryer nga rusët në Ukrainë, ndërsa ftoi kancelarin Olaf Solz të vizitojë Kievin.

VIDEO from Kharkiv showing Russia bringing in reinforcements into Ukraine. These are Airborne troops from the type of vehicles they are using. #Putin #Russia #Ukraine #UkraineUnderAttack #PutinsWar #Russianlosses #RussianArmy pic.twitter.com/JLjDTTtSmB

