Donald Veshaj dhe Bora Zemani duket se janë shumë pranë njëri-tjetrit. Donaldi ka dalë në foto me Sami Berishën, një nga konkurrentët e ‘Për’Puthen’, emision i cili prezantohet nga Bora.





Duket se Donaldi dhe Bora do të takohen shumë shpesh në korridoret e Top Channel, pasi nga sa është mësuar vëllezërit Veshaj do të nisin emisionin e tyre më të ri që do të quhet “Më lër të flas”.