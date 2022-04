Fundi i hidhur për integirmin/ Bullgaria zotohet të mos e heq veton për Maqedoninë e Veriut, Shqipëria gati të shkëputet prej saj

Pozicioni i Bullgarisë mbetet i pandryshuar pasi ajo refuzon të heqë veton e saj për fillimin e bisedimeve të anëtarësimit në BE për Maqedoninë e Veriut, njoftoi të martën Ministria e Jashtme.





Kjo u njoftua në përgjigje të raporteve të medias pas bisedimeve midis ministres së jashtme bullgare Teodora Genchovska dhe homologes së saj gjermane Annalena Baerbock në një takim të ministrave të jashtëm të BE-së në Luksemburg të hënën (11 prill), i cili deklaroi se qeveria po përpiqet të heqë veton në heshtje.

Genchovska komentoi se zgjerimi i BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor mbetet një prioritet i politikës së jashtme bullgare, por meritat e secilit vend kandidat janë me rëndësi kyçe.

“Për sa i përket fillimit të negociatave për anëtarësimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në BE, është thelbësore që Bullgaria të arrijë rezultate të pakthyeshme në ruajtjen e marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe marrjen e garancive të qarta në kuadër të procesit të negociatave me BE-në për zbatimin e mëtejshëm të Marrëveshjes së Fqinjësisë. Ne presim garanci kushtetuese për të drejtat e bullgarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, komentoi Genchovska.

Më parë gjatë ditës, Baerbock shpresonte se Bullgaria do të pastronte pikat e diskutueshme me Shkupin deri në mes të vitit. Ajo tha se Ukraina dhe vendet e tjera e kanë parë prej kohësh të ardhmen e tyre në BE dhe premtimi ndaj tyre do të përmbushet.

Baerbock tha se ka pasur një bisedë me Genchovskën dhe është arritur një “pëlqim” se është e nevojshme në situatën aktuale të fillohet ky proces i zgjerimit.

Javën e kaluar, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski tha se nuk kishte bisedime sekrete me Bullgarinë.

Poicioni i Shqipërisë përballë vetos bullgare

Dje, Kryeministri Edi Rama deklaroi në një bashkëbisedim me gazetarët nga Berlini se, në rast se në qershor Shqipëria bllokohet nga Bullgaria në çeljen zyrtare të negociatave, “ne do të ndryshojmë qasje dhe do të flasim me gjuhë tjetër lidhur me nevojën e Shqipërisë për t’u ndarë nga Maqedonia e Veriut”.

I pyetur nëse e e mbështet Kancelari gjerman ndarjen e Shqipërisë nga Republika e Maqedonia e Veriut, Rama tha se “unë nuk e kam kërkuar këtë”.

“Unë thjesht i kam bërë me dije Kancelarit që ne kemi një qasje që deri në Këshillin Europian të qershorit do të jetë e pandryshuar. Në rast se përsëri ne do të bllokohemi për shkak të Bullgarisë, bazuar edhe në mbështetjen e gjerë që opsioni i ndarjes nga Maqedonia ka marrë nga opinioni publik pasi tregova dhe për Këshillimin Kombëtar, ne do të ndryshojmë qasje dhe do të flasim me gjuhë tjetër lidhur me Shqipërinë dhe nevojën e Shqipërisë për tu ndarë nga Maqedonia e Veriut”, tha Rama.

Ai theksoi se Kancelari u shpreh optimist për ndryshimin e kushtit të Bullgarisë.

“Unë nuk jam dhe aq optimist megjithatë unë uroj të jem i gabuar dhe kancelari të ketë të drejtë”, shtoi ai.

I pyetur nëse do të arrijë t’i japë Shqipërisë hapjen e negociatave në mandatin e tretë, Rama tha “këto janë gjëra që nuk ia jep Shqipërisë një person, qoftë ky i quajtur “qoftëlarg” apo qoftë i quajtur “qoftafër””.

“Nuk ka lidhje, këto janë ngjarje që lidhen me vullnete të tjera, me vullnetet e vendeve të tjera, sepse po të ishte puna për negociatat, në raport me mua dhe në raport me Shqipërinë, negociatat do të ishin hapur ka nja 3 vjet a katër, sa u bënë. Kështu që ne i kemi merituar me kohë. Fakti që nuk janë hapur, nuk janë formalisht, janë hapur vetëm në mënyrë deklarative që vendosim t’i hapim, por nuk jemi ulur në tavolinë, nuk lidhet me mua apo me ne, lidhet me ata. Kështu që kur më thoni kush e futi Shqipërinë në NATO, më vjen realisht një, siç thoshte Konica, ‘i papërmbajtur gaz’, Shqipërinë në NATO e futi SHBA”, tha ai.

Rama tha se “Shqipëria e ka merituar më parë hapjen e negociatave zyrtarisht dhe uljen në tavolinë për bisedime për anëtarësimin në BE.”

“Për sa i përket pyetjes se a duhet më shumë, nuk ka nevojë fare të vijmë në Berlin dhe këtë ta thotë Kancelari, këtë e dimë vetë, e dimë shumë mirë dhe nuk diskutohet që duhet më shumë dhe kancelari ka thënë diçka që është 100 % e vërtetë, 100 % e qartë dhe 100 % e padiskutueshme, edhe diçka që unë e them përditë”, shtoi ai.