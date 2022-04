Kënga e Betrix “frymëzon” Oriola Marashin, “çmend” fansat me pozat provokuese

Modelja e njohur, Oriola Marashi ka publikuar në profilin e saj në Intagram disa foto mjaft provokuese pranë një pishine.





E veshur me bikini të zeza, Marashi ka ditur sesi të “çmendë” edhe kësaj here ndjekësit e saj të shumtë. Por mesa duket, përtej fotos, Marashi është kujdesur të kujtojë edhe miken e saj, Beatrix Ramosaj e cila dje publikoi këngën e saj më të re me titull “Ma shumë se ti”. I njëjtë ka qenë edhe përshkrimi në fotot e saj seksi.

“Ma shumë se ti, ti, ti”-shkruan modelja.

Kujtojmë se kënga më e re nga Beatrix Ramosaj e publikuar ditën e djeshme pretendohet se është një dedikim i historisë së dashurisë me aktorin, Donald Veshaj, e cila lindi brenda mureve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri.

Kënga e saj në bashkëpunim me Dj Geek, është kthyer në kryefjalën e mediave dhe të ndjekësve, e mesa duket edhe Oriola e mbështet këtë “ndryshim” nga Beatrix.