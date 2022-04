Kontrasti mes Ramës dhe Gjukanoviç, cili prej tyre i frikësohet armatimit të Serbisë

Çdo armatim, përfshirë atë të Serbisë, mund të ngrejë shqetësim pasi rrit ndjenjën e kërcënimit për sigurinë në Evropë, tha të martën në Cetinje presidenti malazez Milo Gjukanoviç.





Duke iu përgjigjur pyetjeve të shtypit pas takimit me presidentin e Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, Gjukanoviç tha se ishte veçanërisht shqetësuese që Serbia po furnizohej me armë nga vendet armiqësore ndaj Evropës dhe NATO-s, transmeton Euractiv.

“Armatimi në Ballkan përbën një rrezik të veçantë. Ne jemi të shqetësuar për këtë në përgjithësi. Në këtë rast, është armatimi i Serbisë nga vendet që janë armiq të hapur të Evropës dhe NATO-s”, tha presidenti malazez.

Nga ana tjetër, Pendarovski tha se nuk e sheh Serbinë si kërcënim për sigurinë e vendit të tij, i cili është edhe anëtar i NATO-s. Maqedonia e Veriut u bashkua me NATO-n më 27 mars 2020.

“Nuk kemi vlerësime që tregojnë se Serbia është një kërcënim për sigurinë për ne”, tha presidenti i Maqedonisë së Veriut.

Rama: Nuk jam i shqetësuar për armatosjen e Serbisë

E kundërta ndodh me Kryeministri Edi Rama, i cili dje deklaroi se nuk është i shqetësuar në lidhje me armatimin e Serbisë. Në një konferencë me gazetarët, Rama u shpreh se Serbia është furnizuar me sistem mbrojtës, ndaj kjo nuk përbën problem.

“Nuk jam i shqetësuar për armatimin në fjalë. Nuk shoh se si një sistem mbrojtje nga raketat mund të jetë kërcënues”, tha kreu i qeverisë.

Sipas Ramës, është inkurajues fakti se Serbia ka marrë vendime kundër Rusisë në OKB.

“Serbia ka bërë hapa inkurajues me të dyja votimet në Kombet e Bashkuara. Gjërat duhen parë në kontekst dhe vlerësimet duhen bërë pa harruar kontekstin”, tha Rama.

Lidhur me një vizitë të mundshme në Kiev, Rama tha se ka të tjerë personalitete para tij që mund ta bëjnë diçka të tillë.