Liverpool dhe Manchester City kualifikohen në gjysmëfinalen e Champions League/ Njihuni me 4 më të mirat e Europës

Ndeshjet e sotme në Ligën e Kampioneve kanë plotësuar kuadrin e gjysmëfinaleve të turneut, me dy sfida shumë interesante që presin në turin tjetër. Do të jenë dy skuadra spanjolle, Real Madrid dhe Vijareal, kundër dy skuadrave angleze, Liverpul dhe Mançester Siti, me fituesit që do të ndeshen në finalen e Parisit.





UEFA ka vendosur që sfidat gjysmëfinale të luhen më datat 26/27 prill dhe 3/4 maj. Nuk është caktuar se cilat sfida do të luhen në secilën datë, por parashikohet që brenda kësaj jave të ndahen ditët nga UEFA. Mançester Siti do të jetë pritës në duelin e parë ndaj Realit, ndërsa do të luajë të dytin në “Santiago Bernabeu”, ku Guardiola do të synojë një finale historike.

Në sfidën tjetër, Liverpuli do të jetë pritës në shtëpi në sfidën e parë e pastaj do të vizitojë “Estadio de la Cerámica” në duelin e kthimit. Kështu, shihet që spanjollët kanë një avantazh minimal, pasi luajnë ndeshjen e dytë, atë vendimtare, në fushën e tyre. Më shumë për shtysën që të jep tifozeria, tani që ka humbur vlera e veçantë e golit jashtë fushe.