“Do mësohem me kalimin e kohës!”/ Gafa në “çdo” dalje Bora Muzhaqi : Qesh edhe vetë kur i dëgjoj, përpiqem fort kur shoh gazetarët por bëj sërish gabime

Me sportivitet, duket se e ka marrë Ministrja për Rininë dhe Fëmijët Bora Muzhaqi faktin se shpesh herë ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të lapsuseve dhe gafave të njëpasnjëshme gjatë daljeve publike. Për këtë duket se është e vetëdijshme.





Ditën e sotme ajo ka deklaruar se edhe vetë i vjen për të qeshur kur dëgjon ato për të cilat është komentuar vazhdimisht në rrjet. Kjo sipas saj vjen për shkak se nuk i është dashur më parë të prezantojë veten në aspektin mediatik. Megjithatë Muzhaqi është e bindur se kjo është një eksperiencë që fitohet me kohën.

“Për të qenë e sinqertë edhe gazetarët edhe ata që komentojnë në rrjetet sociale i kuptoj, ndonjëherë është për të qeshur, edhe mua më vjen për të qeshur kur i dëgjoj ato lapsuset që mund të kem bërë më përpara.

Unë nuk kam pasur eksperiencë më përpara që më është dashur ta prezantoj veten time në aspektin mediatik, kjo është eksperiencë që fitohet me kohën dhe duke qenë se nuk e kam pasur, ndonjëherë përpiqem as fort kur më vijën ato gazetarët me mikrofonin përpara që të mos bëj gabime sa përfundoj duke bërë gabime”, ka thënë Muzhaqi për mediat vendase.

Ajo ka theksuar se mund të bëjë lapsuse dhe gafa në televizion, por në punën e saj nuk bën asnjëherë. “Siç themi dhe ne shqip sa të rrosh do mësosh, shpresoj që do ta marr atë eksperiencën. Nëse duhet t’iu them një fjali një gjë është e sigurt bëj lapsuse e gafe në televizione por në punë time nuk bëj as lapsuse as gafa”, deklaroi ajo.