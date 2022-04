Mësuesja shpëtoi nxënësin e saj nga mbytja në klasë – Shikoni videon

Videoja që vjen nga SHBA, tregon një fëmijë që po ishte gati duke u mbytur në klasën e tij.

Mësuesja Janice Jenkins veproi me qetësi për të shpëtuar Robertin e vogël, i cili disa sekonda më parë kishte gëlltitur një kapak nga një shishe uji në klasë, duke e rrezikuar atë të mbytej.

Incidenti ndodhi në East Orange Community Charter School javën e kaluar dhe video u shfaq në ABC.

Nxënësi 9-vjeçar nuk mundi të tërhiqte kapakun e shishes me duar dhe kështu u përpoq të përdorte dhëmbët për t’ia dalë.

Mirëpo, kjo nuk ka shkuar aq mirë dhe kapaku i ka përfunduar në fyt.

“Ai po ngacmonte fytin e tij dhe ishte plotësisht i mërzitur”, shpjegoi Jenkins, duke shtuar: “Ai nuk mund të fliste, kështu që unë thjesht e ktheva dhe bëra metodën Heimlich”.

Roberti i vogël foli edhe për ngjarjen, duke shpjeguar se si kapaku i kishte përfunduar në qafë. “Shkova te lavaman dhe u përpoqa ta hiqja, por nuk munda. Kështu që unë vrapova te zonja Jenkins shumë shpejt”, tha studenti.

TO THE RESCUE: A New Jersey teacher jumped into action to help save a third-grade student who had a bottle cap stuck in his throat. https://t.co/UdmZO3c9qU pic.twitter.com/8yUmYXaJmN

— ABC News (@ABC) April 13, 2022