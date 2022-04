“Motra e sat**e”/ Nga puthja e parë me Metën tek nofkat e dashurisë, rrëfimi ndryshe i Monika Kryemadhit

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi ka folur si rralë herë për marrëdhënien dhe dashurinë me Presidentin e Shqipërisë, Ilir Metën. Kryemadhi ka zbuluar momentin e puthjes së parë me Ilri Metën, ku rrëfeu gjithashtu se kjo ka qenë puthja e parë në jetën e saj.

Ndër të tjera ajo tregoi edhe fjalët më pikante të presidentit të dashuruar apo nofkat që kanë me njëri-tjetrin. Kryemadhi zbuloi se në nisje të lidhjes së tyre ata përdornin nofkat “noshe” apo “zemër” që më vonë sipas saj “u harruan.”

Duke folur për marrëdhënien e tyre, ajo nuk ngurroi ta thotë publikisht se “nuk do të jetonte dot pa Ilir Metën.” Kryetarja e LSI, tregoi se në rastet kur ajo nuk ka qenë në gjendje të mirë shëndetësore, Meta nuk është shafqur asnjëherë në spital pasi nuk e përballon dot emocionalisht.

“Edhe kur e sulmojmë njëri-tjetrin ka adhurim brenda për hir të së vërtetës. Unë nuk mendoj se do të jetoja dot pa Ilir Metën. Bie në dashuri herë pas here me të, biles një nga problemet më të mëdha që kam me fëmijët është që harroj burrin jemi ne tani dhe unë ju them harrojeni se ju do gjeni burrat dhe gratë tuaja. Nuk është asnjëherë në spital kur unë jam operuar qoftë kur unë kam hequr mitrën, kur kam pasur ndërhyrje të tjera që kanë qenë problematike. Nuk e përballon dot emocionalisht. Dhe nuk e thotë që nuk e përballon dot emocionalisht por e reflekton tek mjekët.”- tregoi ajo.