Shqipëria portë hyrëse e konteinerëve me kokainë! Avioni privat i mbushur me 1.3 ton në Brazil, roli i “Pablo Escobar-it brazilian”

Një avion i mbushur me kokainë në Brazil tregon rolin në rritje të Turqisë, Shqipërisë dhe disa vendeve të tjera të Europës, në trafikun global të drogës. Agjencia e OKB-së për drogën thotë se kokaina dërgohet nëpërmjet Turqisë në vendet e BE-së, si dhe në vendet e Evropës Lindore dhe Lindjes së Mesme.





Së fundmi janë publikuar edhe hartat e portave hyrëse të kokainës nga Amerika Latine. Edhe Shqipëria nuk mungon në këtë hartë. Sipas DW, Shqipëria renditet si portë hyrëse me kokainën që vjen në rrugë ujore nëpërmjet kontejnerëve. Ashtu siç shihet në hartë rrugët blu janë ato ujore, ndërsa të kuqet janë rrugët në të cilat kokaina vjen nëpërmjet ajrit me avionë.

Më 4 gusht 2021, policia federale braziliane hipi në një avion të regjistruar në kompaninë charter ACM Air me bazë në Stamboll në qytetin verior të Fortaleza. Avioni privat, i cili mbante kodin e bishtit TC-GVA, mbante një pasagjer belgo-spanjoll, katër anëtarë të ekuipazhit turq dhe, policia zbuloi, 1.3 ton kokainë në 24 valixhe, me një vlerë tregu prej 45.6 milionë euro.

Sipas dokumenteve të parë nga DW, avioni kishte nisur udhëtimin e tij në Malaga, Spanjë dhe, pasi kishte zhdoganuar në Fortaleza, Brazil , fluturoi për në Ribeirao Preto, ku ishte planifikuar të merrte katër pasagjerë të nisur për në Bruksel me një ndalesë në Portugalia. Por, kur u bastis nga policia braziliane në Fortaleza, pasagjeri i vetëm ishte një burrë i quajtur Angel Gonzalez Valdez.

Pamjet e bastisjes u transmetuan nga media në të gjithë Brazilin dhe Amerikën Latine, si dhe në Spanjë, Belgjikë dhe Turqi.

Deri në fund të vitit, Valdez do të vdiste nga kanceri në paraburgim, piloti do të kthehej në Turqi, ku do të akuzohej për rolin e tij në trafikun e dyshuar të kokainës dhe shtypi turk do të pyeste se si një ish-pronë shtetërore avioni – kishte përfunduar i mbushur me drogë dhe ishte konfiskuar në Brazil.

Sergio Roberto de Carvalho, i njohur si “Braziliani Pablo Escobar”

Dokumentet dhe informacionet e marra nga DW sugjerojnë se pas aeroplanit turk që u kap në Fortaleza mund të ketë qenë një ish-oficer i policisë ushtarake braziliane i quajtur Sergio Roberto de Carvalho. Sipas raportimeve të mediave, policia braziliane dyshon gjithashtu për përfshirjen e Carvalhos. Malaga, pika e nisjes për fluturimin e aeroplanit turk drejt Brazilit, dihet se është një bazë që ai e ka përdorur më parë.

Carvalho, i njohur si ” Escobar Brazilian”, është një nga baronët kryesorë të drogës në botë dhe dyshohet se ka trafikuar rreth 50 ton kokainë në Evropë nga viti 2018 deri në vitin 2021. Sipas mediave spanjolle, ai jetonte në Spanjë me një pasaportë të rreme Surinameze në emri i “Paul Wouter”. Carvalho u arrestua si Wouter kur policia spanjolle konfiskoi një ngarkesë prej 1.7 ton kokainë – në emër të Paul Wouter – në një anije që hynte nga Surinami.

Pjesa më e madhe e kokainës së kapur në Turqi ose gjatë rrugës për në Turqi është e destinuar për shpërndarje brenda vendeve të tjera të Evropës dhe Lindjes së Mesme, por tregu i brendshëm porritet gjithashtu, megjithëse ende zbehet me shitjet në vendet e BE-së si Spanja, Holanda dhe Gjermani.

Që nga viti 2018, sipas UNODC, prevalenca e turqve të moshës 15-64 vjeç që përdornin kokainë ishte rreth pesë në 10,000. Megjithatë, numri i konfiskimeve të kokainës u rrit pothuajse pesëfish nga viti 2014 në 2017, nga rreth 700 në vit në gati 4,000. Autoritetet turke arrestuan pothuajse 4,500 persona në lidhje me veprat penale të lidhura me kokainën në vitin 2020.