110 vjet nga fundosja e Titanikut në 16 foto

Ishte 14 prilli 1912, ora 23:40 me orën lokale, kur anija më e madhe, më luksoze, më e shpejtë dhe mbi të gjitha më e sigurt në botë, Titaniku , u përplas pranë një ajsbergu të madh, rreth 460 milje larg brigjeve të Newfoundland. Dy orë më vonë, oqeani e zhyti dhe e humbi në ujërat e akullta , duke tërhequr deri në fund rreth 1500 shpirtra , në udhëtimin e tij të parë. Lajmi ra si bombë mbi “botën e qytetëruar” të atëhershëm.





Kishte kaluar një vit që nga mëngjesi i 31 marsit 1911, kur rreth 100 mijë njerëz u mblodhën në mol në Belfast të Irlandës, për të parë nisjen e Titanikut, avullores më të madhe dhe më luksoze të kohës së saj. Titaniku ishte anija më e madhe në botë – 269 metra e gjatë, 28 metra e gjerë dhe 53 metra e lartë, me një fuqi totale prej 51,000 kuaj fuqi.

Ndërtimi i tij kushtoi 10 milionë dollarë, që sot barazohet me 213 milionë dollarë. Kompania pronare e anijeve, British White Star Line, megjithatë, nuk u kujdes të investonte në një sistem paralajmërimi dhe alarmi si Titaniku, të gjithë besonin se ai ishte i pathyeshëm… Për këtë, në fund të fundit, kishte vetëm 20 varka shpëtimi, të cilat mjaftonin vetëm për 1200 persona. Numri i tyre është llogaritur jo në bazë të pasagjerëve, por sipas gjerësisë së anijes

Ajo mund të ketë pasur teknologjinë më të fundit për kohën e saj, duke përfshirë një panel kontrolli elektrik të avancuar, katër ashensorë dhe një sistem të avancuar komunikimi me valë që mund të transmetonte kodin Morse, por nënoficerët në detyrë atë natë fatale nuk e bënë këtë.

Të mërkurën, më 12 prill 1912, ditën kur u ngrit spiranca nga porti i Southampton, 2224 njerëz hipën në anijen luksoze. Pasagjerët e tij përfshinin disa nga njerëzit më të pasur në botë, si dhe qindra emigrantë nga Britania dhe Irlanda, Skandinavia dhe pjesë të tjera të Evropës, të cilët kërkonin një jetë të re në Amerikën e Veriut. Katër ditë më vonë, të gjithë përballen me fatin e tyre.

Pavarësisht paralajmërimeve nga anijet e tjera se kishte akull në zonë, mjeshtri nuk caktoi turne shtesë. Ata panë ajsbergun në minutën e fundit. Më kot u përpoqën ta shmangnin. Anët e anijes u “dëmtuan” në mënyrë të pariparueshme nga ajsbergu. Çfarë ironie! Nëse do të kishte goditur pjesën e përparme, vetëm një ose dy pjesë të barrierave do të ishin përmbytur dhe anija do të ishte shpëtuar. Përplasja shpërtheu në 5 nga 16 banesat e papërshkueshme nga uji. Anija tani ishte e dënuar.

Në procesin e evakuimit të anijes, disa oficerë keqinterpretuan parimin “fëmijët dhe gratë së pari” në “vetëm fëmijë dhe gra” me rezultatin që shumë varka zbritën në gjysmë të rrugës në det. Gjithashtu, duke qenë se nuk kishte sistem alarmi, kuvertat e poshtme në të cilat udhëtonin punëtorët dhe emigrantët nuk u njoftuan për fatkeqësinë e afërt. Pra, shumica e pasagjerëve në sediljen e tretë vdiqën tragjikisht, pa i kapur asnjëherë varkat e shpëtimit. Orkestra e anijes vazhdoi të luante deri në minutën e fundit. Të gjithë anëtarët e saj u mbytën.

Pak para orës 2:20 të mëngjesit, anija u nda në dysh dhe filloi të fundosej më shpejt, me më shumë se 1000 njerëz në bord, gjë që i tërhoqi ata deri në fund me të. Anija SS Californian ishte anija më e afërt me Titanikun, por ajo kurrë nuk mori sinjalin e shqetësimit sepse operatori i radios ishte jashtë shërbimit dhe ishte në gjumë. Anija e parë që arriti te të mbijetuarit ishte RMS Carpathia, rreth orës 4 të mëngjesit, shumë vonë për pasagjerët që ishin hedhur në det dhe kishin vdekur nga të ftohtit. RMS Carpathia gjithashtu arriti të mbledhë 720 të mbijetuar.

Që nga fundosja e Titanikut , numri i pasagjerëve ka ndryshuar shumë herë. Parlamenti britanik në vitin 1912 arriti në përfundimin se kishte 2224 pasagjerë, nga të cilët 900 ishin anëtarë të ekuipazhit. Nga këta, gjithsej 711 persona u shpëtuan dhe 1513 humbën jetën. Nga personat që ranë në det pas fundosjes së anijes, shpëtuan vetëm 6. Varkat që ndodheshin përreth nuk guxuan të ktheheshin për të marrë të mbijetuarit, përveç njërit. Pak njerëz vdiqën nga mbytja, pasi shumica vdiqën nga hipotermia brenda pak minutash.

Mbetja e Titanikut mbetet në fund, e thyer në dysh dhe gradualisht dekompozohet në një thellësi prej 3784 m. Që nga zbulimi i tij në 1985, mijëra objekte janë gjetur dhe ekspozuar në muzetë në mbarë botën.