I akuzuar për drogë dhe trafik armësh/ DASH ofron 5 mln dollarë për atë që jep informacion për Danielin, një prej sponsoreve të boksit profesionist!

Departamenti Amerikan i Shtetit po ofron shpërblime deri në 5 milionë dollarë për informacionin që çon në secilin prej arrestimeve të tre “kriminelëve të organizuar transnacionalë” irlandez, veçanërisht Daniel Kinahan, i cili ka pasur ndikim të rëndësishëm në botën e boksit vitet e fundit.





Sipas një njoftimi të Departamentit të Shtetit të SHBA të martën, Organizata Kriminale Transnacionale Kinahan është përfshirë në trafik narkotikësh, pastrim parash, trafik armësh zjarri dhe vrasje.

Lidhjet e Kinahan me boksin vijnë përmes lidhjeve të tij të mëparshme me agjencinë MTK Global, një organizatë, klienti më prestigjioz i së cilës është kampioni i peshave të rënda Tyson Fury, i cili do të luftojë me Dillian Whyte në një ndeshje për titullin botëror më 23 prill në Londër.

Në shkurt 2021, një hetim i BBC ekzaminoi ndikimin e Kinahan në boksin botëror. Avokati i zotit Kinahan i tha BBC-së se Kinahan nuk ka precedentë penalë apo dënime dhe pretendimet se ai është një bos krimi janë të rreme dhe nuk kanë bazë provuese.

Avokati tha: “Për sa i përket rekordit të klientit tonë në boks, ai është krenar për rekordet e tij të deritanishme në boks”. Promotori legjendar i boksit Bob Arum, CEO dhe themeluesi i Top Rank, Inc., me bazë në Las Vegas, po promovon luftën e Fury me Whyte së bashku me Queensberry Promotions të Frank Warren.

Sipas Mail Online, Arum tha se Fury i është thënë nga Warren se marrëdhëniet e tyre të ardhshme nuk do të përfshijnë Kinahan.

“Unë jam një qytetar amerikan dhe departamenti i Thesarit nuk i merr këto hapa lehtë,” tha Arum për Mail. “Ne do t’i respektojmë ato (sanksionet që pengojnë Kinahan të bëjë biznes në SHBA).

“Ne nuk do të merremi me Kinahan dhe njerëzit e tij. Ne do të merremi drejtpërdrejt (me Fury) ose avokatin e tij Robert Davis.”

Shpërblimi prej 5 milionë dollarësh i Departamentit të Shtetit pasoi njoftimin e Zyrës së Kontrollit të Pasurive të Huaja të Departamentit të Thesarit të SHBA-së (OFAC) të hënën se ka vendosur sanksione ndaj Kinahan, duke e përshkruar irlandezin si një nga udhëheqësit e Grupit të Krimit të Organizuar Kinahan (KOCG).

OFAC e përshkroi KOCG-në si “një organizatë vrasëse e përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës dhe armëve të zjarrit”.

Hetimi ishte një bashkëpunim midis OFAC dhe agjencive të shumta amerikane, forcës së policisë kombëtare të Irlandës, Agjencisë Kombëtare të Krimit të Mbretërisë së Bashkuar dhe Agjencisë së Bashkimit Evropian për Bashkëpunim në Zbatimin e Ligjit, thuhet në njoftimin e OFAC.