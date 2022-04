Anija kryesore e flotës ruse në Detin e Zi është përfshirë nga zjarri – A e goditën ukrainasit me Neptun?

Kryqëzori kryesor detar i Marinës Ruse, Flota e Detit të Zi, Moskva (“Moska”) , pësoi “dëmtime serioze” pasi një pjesë e municionit shpërtheu në kuvertën e saj pas një zjarri, sipas një deklarate të lëshuar nga Mministria ruse e mbrojtjes.

“Për shkak të zjarrit, në Moskë ka ndodhur një shpërthim i municionit. Anija është dëmtuar rëndë. Ekuipazhi u evakuua ”, tha Ministria e Mbrojtjes, sipas agjencive ruse të lajmeve TASS, RIA Novosti dhe Interfax. Agjencitë nuk e specifikuan pozicionin e kryqëzorit. Zyrtarët ukrainas kishin pohuar më herët se kryqëzori rus ishte goditur nga Raketat tokë-ajër të Neptunit. Ky informacion nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur. “Raketat Neptun që mbrojnë Detin e Zi shkaktuan dëme të mëdha në këtë anije ruse”, tha Maxim Martchenko , guvernatori ukrainas i rajonit të Odessa (jug).

Më 24 mars, një muaj pas fillimit të pushtimit rus të Ukrainës, marina ukrainase thuhet se shkatërroi Saratov, një maune detare ruse e ankoruar në portin e Berdyansk, pranë Mariupol, në Detin Azov. Moska nuk ka konfirmuar raportet se amfiteatri është shkatërruar. Ushtria ruse rrallë raporton për viktimat e saj në luftë.

Oleksiy Arestovich, një këshilltar i presidencës ukrainase, foli gjithashtu në YouTube për sulmet ukrainase në kryqëzorin, duke e quajtur atë një “surprizë për flamurin e flotës ruse të Detit të Zi”. “Po digjet me intensitet të madh. Tani. Dhe me trazirat, është e pamundur të dihet nëse ata mund të ndihmojnë”, tha ai, duke shtuar se “510 anëtarë të ekuipazhit” ishin në bord.

