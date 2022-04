Basha e fut Berishën prap brenda Trekëndëshit të Bermudeve: Krijoi frymë përçarëse në PD

Ish-kryetari i Partisë Demokratike ka folur sërish për atë që e quan Trekëndëshi i Bermudeve, një epitet që bashkon sipas tij, Sali Berishën, Edi Ramën dhe Ilir Metën. Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve para kuvendit, ai tha të tre këto figura të vjetra politike kanë mbushur ekranet e televizioneve.





“Televizionet janë mbushur me trekëndëshin e bermudeve, në vend të pasqyrojnë rritjen e çmimeve dhe shqetësimet e qytetarëve aty, gjen vetëm batutat hidh e prit të Sali Berishës, Edi Ramës dhe Ilir Metës” u shpreh Basha.

“Unë vij nga shumë takime në terren me demokratët dhe shoh që nuk ka frymë përbashkuese, por përçarëse nga një grup njerëzish që kanë vendosur interesat e Berishës dhe te tyret mbi interesat e demokratëve. Largimi im nuk ka shërbyer aspak për të bashkuar demokratët, por është përfituar për të vijuar frymës përçarëse me frymën që ‘kush nuk bashkohet me mua shpallet kulak’, siç po bën me Alibeaj”, tha Basha.

PD po bën përpjekje për bashkim këto kohë dhe Sali Berisha ka ftuar të gjitha palët të ulen dhe te diskutojnë për të ardhmen e opozitës. Por pavarësisht thirrjeve për bashkim, ai ka nisur një sulm për largimin e Enkelejd Alibeajt nga Kreu i Grupit parlamentar, me arsyetimin se ai ankimoi vendimin e gjykatës për statutin e PD.

Ende mbetet për t’u parë se cila do të jetë e ardhmja e Lulzim Bashës. Ai ka premtuar se do t’i vazhdojë përpjekjet që Partia Demokratike të japë maksimumin, ndërsa ka nisur një tur takimesh me demokratët, të cilëve iu ka bërë thirrje të bashkohen përreth vlerave më të mira.