“Caroline donte të merrte fëmijën dhe të largohej”, dëshmon psikologia e çiftit që përjetoi tmerrin në Greqi

Manipulues, pa ndjeshmëri dhe pa njolla. Ky është “profili” i Babis Anagnostopoulos, i cili vrau gruan e tij 20-vjeçare dhe nënën e fëmijës së Caroline, sipas asaj që Eleni Mylonopoulou, specialiste e shëndetit mendor.





Dëshmitarja i tha gjykatës se ndjente se ishte “zëri i Caroline” pasi mikja e saj fatkeqe kishte folur për frikën dhe shqetësimet e saj për martesën e saj me pilotin 34-vjeçar. Dëshmitarja e përshkroi takimin e saj të parë me çiftin në nëntor të 2020 si vijon: “Herën e parë që erdhën në zyrën time, i akuzuari filloi të fliste, duke më paraqitur një marrëdhënie ideale, një jetë plot dashuri, udhëtime dhe pasion. Një situatë ideale. Më tregoi foto nga një dasmë përrallash në Portugali. Ai iu referua abortit të gruas së tij dhe më tha se kjo ishte një kohë e vështirë për Caroline. E kërkova të dilte dhe mbeta vetëm me Caroline. Kur burri im u largua, gjëja e parë që më tha ishte: “Dua të iki nga shtëpia”. Imazhi i dasmës ideale u zbërthye menjëherë. “Kishte një pyetje se kush po thotë të vërtetën dhe kush po gënjen”.

Duke iu referuar gjendjes psikologjike të vajzës dhe nënës së re që ndërroi jetë kaq dhunshëm, zonja Mylonopoulou tha duke dëshmuar te të pranishmit: “Gjendja e saj ishte e keqe, ishte e ngarkuar emocionalisht, për shkak të abortit që kishte. Kur e pyeta se pse vendosi të mbetej shtatzënë kaq shpejt, ajo nuk u përgjigj”.

Sipas dëshmitares, vajza 20-vjeçare ishte një fëmijë nga i cili kishte frikë. “Ajo më tha që donte të merrte fëmijën e saj dhe të ikte, më tha që kishte shkuar në Universitetin e Pireut por nuk do të shkonte sepse nuk kishte ku ta linte fëmijën. Ajo donte të largohej sepse ndjente se kishte humbur veten, jetën e saj. Në Alonissos kishte çdo gjë, ishte e buzëqeshur, sociale, ishte gëzimi i jetës. E shihje në sytë e saj, kishte sy të mëdhenj, shumë shprehës. Mund të shihja një buzëqeshje të këndshme kur hoqi maskën. Në këtë proces kuptova se pas kësaj buzëqeshje ishin këto mavijosje të shpirtit. “Jam i akuzuar, mendoj se për momentin jam zëri i Caroline dhe nuk dua të harroj asgjë që më tha ajo”, tha zonja Mylonopoulou.