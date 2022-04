Kina/ Çfarë po ndodh në të vërtetë në Shanghai – Pse kinezët janë kaq të tmerruar? (Video)

“Pse njerëzit duhet ta shikojnë Shangain sa më afër që të jetë e mundur ?” raporton faqja e parë e Financial Times. Në fakt! Nuk ndodh çdo ditë që qyteti më i madh i Kinës dhe qendra e tretë më e madhe financiare në botë ndodhet në një karantinë të paprecedentë. Për të qenë të saktë, termi “karantinë” nuk duket as i mjaftueshëm dhe as i përshtatshëm për të përshkruar situatën atje.





Jehona e largët e një altoparlanti kumbon çdo mëngjes, duke u bërë thirrje qytetarëve të përgatiten për testin e detyrueshëm Covid. Me maskën e dyfishtë dhe celularin në dorë, të gjithë bëjnë radhë para meshkujve me uniformat speciale mbrojtëse. Nëse dikush nuk ndërhyn, autoritetet do t’i bien ziles derisa dikush të përgjigjet. Nëse ai nuk përgjigjet, dera do të thyhet. Madje u publikua një video, e cila tregon një djalë të vogël që imobilizohet me forcë për t’u testuar.

Covid control officers in #Shanghai have started breaking out the GO HOME GUN aka a megaphone that just repeats “Hui Jia (Return Home)”. Dystopian AF. pic.twitter.com/OkhAPVsUAb — The Wonton Don (@DonnieDoesWorld) April 12, 2022

Testet e detyrueshme ditore, sado të pakëndshme, janë e vetmja mundësi për ajër të pastër. Në fund të fundit, 25 milionë banorët e qytetit mbeten në shtëpi, pa mundur të dalin as në ballkonin e tyre. Megjithatë, ekziston një shqetësim i përhapur se testi do të jetë pozitiv. Shumë njerëz dridhen nga mendimi se nuk do ta shohin më kafshën e tyre. Qindra mijëra janë hequr me forcë nga pronarët e tyre dhe janë vrarë. Në internet po qarkullojnë histori horrori për fatin e kafshëve shtëpiake, me një video ku shfaqet vrasja e një qeni me lopatë. Ato nuk janë të vetmet video tronditëse në treg. Agjencitë ndërkombëtare të lajmeve raportojnë se të infektuarit me koronavirus transportohen në zona të largëta karantine, madje edhe fëmijët e vegjël ndahen nga prindërit e tyre.

Tucker Carlson on the COVID lockdown in Shanghai: “Has there ever been a clearer picture of what hell is like?” pic.twitter.com/6I1RPtjPIV — The Post Millennial (@TPostMillennial) April 12, 2022

Një burrë me uniformë rreh një grua. Robot-qeni special që qarkullon nëpër rrugët bosh, duke i penguar qytetarët të dalin në rrugë, duket si një skenë nga një film fantastiko-shkencor.

Bërtitjet e njerëzve që dalin në ballkone dhe bërtasin të dëshpëruar, nuk ndihmon që njerëzit ankohen për mungesë ushqimi. Qytetarët janë të detyruar të varen nga qeveria për perimet, mishin dhe vezët. Ka qindra mijëra ankesa për furnizime të pamjaftueshme mjekësore. E gjithë situata ngre pikëpyetje. Deri më tani, Shangai ka marrë një qasje të relaksuar. Edhe kur numri i rasteve u rrit në gati 1800 në mars 2021, Shangai nuk vendosi një bllokim të përgjithshëm dhe universal.

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz — Patrick Madrid ✌ (@patrickmadrid) April 9, 2022

Është për t’u habitur që ndërkohë që kjo po ndodh, pjesa tjetër e vendit po mban një qëndrim krejtësisht të ndryshëm. A mund të justifikojë politika zero-covid imazhet distopike që vijnë nga Shangai, ingranazhi më i rëndësishëm ekonomik i vendit? Ekstremi i çështjes ka çuar gjithashtu në thashetheme nëse ka një virus tjetër apo ndonjë variant të panjohur dhe të ri. Madje të tjerë sugjerojnë se Kina po ‘shkund’ ekonominë botërore në këtë mënyrë për të ndihmuar në mënyrë indirekte Rusinë. Gjëja paranojake lind teoritë paranojake se çfarë mund të ndodhë.