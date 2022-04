“Kontratën për babain nuk e ka firmosur Klodian Zoto”/ Incineratorët, zbardhet dëshmia e Alqi Bllakos para SPAK-ut

Një pjesë e dëshmisë të dhënë nga ish-deputeti Alqi Bllako përpara prokurorëve të SPAK këtë të enjte, në lidhje me përfshirjen e tij në çështjen e inceneratorëve ka dalë në dritë. Mësohet se Bllako ka mohuar te gjitha akuzat që janë ngritur nga organi i akuzës.





Ish-deputeti socialist e ka përqendruar narrativen e tij mbi procedurat e ndjekura, ku thekson se në asnjërën prej tyre nuk është shkelur ligji.

Mësohet gjithashtu se Bllako ka folur edhe në lidhje me kontratën e punësimit të të atit, ku deklaroi se ajo nuk është firmosur nga Klodian Zoto. Sipas tij i ati e ka prishur kontratën e punës në momentin që është firmosur aktmarrëveshja për inceneratorin e Fierit.

Ndërkohë, dy javë kanë kaluar që nga kërkesa e Prokurorisë së Posaçme për arrestimin e ish-deputetit Alqi Bllako për përfshirje në aferën e incineratorëve. Më 30 mars, Bllako dorëzoi vullnetarisht mandatin e tij të deputetit, ndërsa pritej që Policia e Shtetit të ekzekutonte vendimin e SPAK-ut për arrestimin e ish-zyrtarit socialist.

Alqi Bllako është vetëdorëzuar pas vendimit të GJKKO për pranimin e kërkesës së SPAK për arrestimin e tij.

Sipas SPAK-ut, hetimet ndaj Alqi Bllakos janë regjistruar si i dyshuar për kryerjen e veprave penale “shpërdorim i detyrës”, në bashkëpunim, dhe “korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë”, të parashikuara nga nenet 248, 25 dhe 260 të Kodit Penal”.

Pandeli Majko mbush vakancën e krijuar nga arrestimi i Alqio Bllakos

Pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u dorëzua kërkesa e Kryesisë së Kuvendit për mandatimin e personit pasardhës në postin e deputetetit të Shqipërisë.

GJKKO cakton masën e sigurisë “Arrest me burg” për Alqi Bllakon

Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg” për ish-deputetin e Partisë Socialiste Alqi Bllako, në lidhje me përfshirjen e tij në çështjen e inceneratorëve.

SPAK ka formuluar akuzën ndaj Bllakos për veprat penale “shpërdorim detyre” dhe “korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë”. Një ditë më parë, Alqi Bllako dorëzoi në Kryesinë e Kuvendit letrën e dorëheqjes nga mandati i deputetit, një kërkesë që është pranuar. Kjo i hapi rrugë arrestimit të tij.

Në dosjen hetimore të siguruar nga Panorama.al, rezulton se Alqi Bllako në kohën kur ishte Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, në bashkëpunim me ish-ministrin Lefter Koka dhe Pëllumb Abeshi, kanë përgatitur dokumentacion të falsifikuar, duke paraqitur dhe propozuar pranë qeverisë projektvendimin dhe relacionin për shpronësim e pronës “tokë truall”, ndërkohë që rezulton se prona është “tokë arë”.

Policia shkon ta arrestojë, nuk e gjen në shtëpi ish-deputetin

Gjykata Kundër Krimit dhe Korrupsionit të Organizuar (GJKKO) caktoi sot masën e sigurisë “arrest me burg” për ish-deputetin socialist Alqi Bllako, por ky i fundit ende nuk ka përfunduar pas hekurave.

Ai nuk u shoqërua në polici. Kjo e fundit nuk ka dhënë shpjegime për procedurat që po ndjek dhe nëse ka mundur ta gjejë apo jo ish-deputetin që një ditë më parë dorëzoi mandatin duke i paraprirë mbledhjes së Këshillit të Mandateve.

Policia dhe SPAK “eliminojnë” njëri-tjetrin. Kur u arrestua vërtet Bllako?

Alqi Bllako as ishte arrestuar dhe as ishte vetëdorëzuar sipas orareve. Policia doli me një njoftim në orët e para të 1 prillit me një deklaratë të shkurtër. Policia thotë se Alqi Bllako ndodhej në Drejtorinë e Policisë së Tiranës që prej mbrëmjes së 31 marsit.

“Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, informon publikun se përkundër disa lajmeve të rreme mbi arratisjen e shtetasit Alqi Bllako, ky shtetas ndodhet në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë që prej mbrëmjes së djeshme”, thotë policia, duke shtuar se ai ishte vetëdorëzuar.

Por, deklarata nga Policia e Shtetit përgënjeshtrohet nga vetë SPAK.

“Në orën 15.45, të datës 31.03.2022, vendimi i gjykatës për caktimin e masës së sigurimit ndaj shtetasit Alqi Bllako i është dhënë për ekzekutim strukturave të Policisë së Shtetit. Vendimi është ekzekutuar nga Policia e Shtetit në orën 03.30 të datës 01.04.2022”, thotë SPAK.

Ajo që mungonte ishte procedura e transparencës, pasi sipas këtij njoftimi, zyrtarisht Alqi Bllako është arrestuar në orët e para të mëngjesit të 1 prillit.

SPAK: Policisë vendimi për arrestimin e Bllakos i është dhënë dje në orën 15:45

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka publikuar detajet e arrestimit të ish-deputetit të akuzuar për korrupsion për inceneratorët, Alqi Bllako. Nëpërmjet një njoftimi, SPAK ka sqaruar se Gjykata e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka caktuar masën e sigurimit personal “arrest në burg” për shtetasin Alqi Bllako. Vendimi i gjykatës për caktimin e masës së sigurimit ndaj shtetasit Alqi Bllako i është dhënë për ekzekutim Policisë së Shtetit në orën 15:45 të ditës.

Gjykata lë në burg ish-deputetin e PS, Alqi Bllako

Ish-deputeti socialist Alqi Bllakon, i akuzuar për korrupsion, pastrim parash dhe shpërdorim detyre në lidhje me inceneratorët në Fier, ka dalë më 2 mars përpara trupit gjykues.

Në seancën me dyer të mbyllura, Alqi Bllako i ka kërkuar sot gjykatës lehtësim të masës arrest me burg, por gjykata ka vendosur ta lërë në burg.