Lufta në Ukrainë/ Fundi i bashkëpunimit të Evropës me Rusinë në misionet ‘Luna’ për të eksploruar Hënën

Agjencia Evropiane e Hapësirës (ESA ) ka njoftuar se, për shkak të pushtimit rus të Ukrainës, po pezullon menjëherë bashkëpunimin me agjencinë ruse të hapësirës Roscosmos dhe për misionet e ardhshme robotike ruse Luna për të eksploruar Hënën.





Në këtë kontekst, ESA ka kërkuar tashmë, tha Drejtori i Përgjithshëm i ESA, German Asbacher heqjen e kamerës evropiane të uljes Pilot D nga misioni Luna 25, e cila është planifikuar të dërgohet më vonë në vitin 2022. Megjithatë, drejtori i ESA-s për Eksplorimin Njerëzor dhe Robotik, David Parker, tha se heqja e kamerës nuk do të ndikojë në aftësinë e Rusisë për të kryer misionin e planifikuar hënor.

Vendimi i ESA do të thotë gjithashtu se ajo pushon së punuari me Roscosmos në misionet e ardhshme Luna 26 dhe 27 dhe një pajisje shpimi për marrjen e mostrave hënore nga nëntoka e hënës. Tani, sipas Asbacher, stërvitja do të fluturojë në Hënë e integruar në një mision të Agjencisë Hapësinore të SHBA-së (NASA).

Gjithashtu, sipas Space.com, ESA njoftoi se po kërkon një alternativë ndaj raketës së vogël Vega, e cila bazohet në motorët e prodhuar në Ukrainë nga kompania ukrainase Yuzhmash me qendër në qytetin Dnipro, i cili bombardohet nga Rusia. Edhe pse deri më tani nuk është raportuar asnjë goditje ruse në uzinën Yuzhmash, ESA nuk dëshiron të vazhdojë bashkëpunimin me kompaninë ukrainase, duke kërkuar një zgjidhje më të sigurt në të ardhmen. Motorët ekzistues plotësojnë nevojat e raketave ESA Vega për 2022 dhe 2023, por nga viti 2024 do të ketë mungesë nëse nuk gjendet shpejt burimi alternativ i fuqisë së motorit, qoftë brenda apo jashtë Europës.

Lidhur me misionin e planifikuar Euro-rus ExoMars në Mars, i cili nuk është planifikuar të nisë këtë vit, pasi ESA tashmë ka pezulluar – edhe për shkak të Ukrainës – bashkëpunimin me Rusinë, Asbacher tha se një studim tashmë është duke u zhvilluar – i udhëhequr nga francezo-italiani. Kompania e hapësirës ajrore Thales Alenia Space – mbi mënyrat e mundshme që ESA të vazhdojë pa Roscosmos në vitet e ardhshme dhe propozimet pritet të paraqiten deri në korrik. Megjithatë, duke qenë se të gjitha alternativat do të kenë kosto shtesë, shtetet anëtare do të duhet të vendosin për fatin e roverit evropian “Rosalind Franklin” i cili ka një stërvitje për gërmimin deri në dy metra thellësi në nëntokën marsiane.