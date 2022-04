Lulzim Basha nën ‘lupën’ e FBI-së?/ Sali Berisha: Vetëm Agron Gjekmarkaj do të shkojë në Amerikë, Lulzim Basha jo

Sal Berisha ka debatuar në distancë përsëeri me Edi Ramën dhe Lulzim Bashën. Në një komunikim me gazetarët, Berisha u shpreh se deputeti i PD, Agron Gjekmarkaj do të shkojë në SHBA, ndërsa Basha jo.





“Atë thirrje e kam bërë unë me kohë, por personi i vetëm që është në përballje me drejtësinë ndërkombëtare dhe shqiptare është Lulzim Basha. Ju kur të dalë para jush e pyesni, për çfarë arsye u ktheve nga Roma në Tiranë dhe nuk shkove dot në SHBA.

E ka të hapur dosjen Nik Muzin nga FBI. Nëse shkonte përballej me ligjin. Kjo ndodhte. Ndaj u kthye kështu që ju kur të dalin politikanët para jush, kur keni fakte konkrete ju duhet ta pyesni

Gjekmarkaj do niset për në SHBA, ai u rikthye. Ju duhet të pyesni pse Rama të mbylli dosjen e rusëve. Na nxirr deklaratat e një shqiptari që ka paguar Nik Muzin me paratë e tij.

Ju duhet të ruani sensin e investigimit, në interesin më të mirë të progesionit tuaj. Për të mos thënë pastaj për dosjen e Toytoita Yaris. Pra nëse ka një njeri që për afera korruptive të pyetet pas Edi Ramës, është pikërisht Lulzim Basha”, tha Berisha.