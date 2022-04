Aksident i rëndë në Lezhë, ‘Fuoristrada’ e policisë përplaset me mjetin në superstradë! (VIDEO)

LEZHË- Një aksident i rëndë ka ndodhur në rrugën që lidh zonën e Talës me superstradën Lezhë-Laç. Makina e policisë kufitare, tip “Fuoristradë” është përplasur me mjetin e tip “Mercedes” në vendin e quajtur “Ura e Pelikanit”. Burimet bëjnë me dije se nuk ka patur persona të lënduar vetëm dëme materiale. Policia rrugore ndodhet në vendngjarje dhe punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.