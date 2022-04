Mashtrim, dhunë në familje, kundërshtim i policisë! Arrestohen tre persona në Elbasan

Tre persona janë arrestuar në Elbasan për vepra të ndrushmë penale. Policia e Shtetit informon se E. F., 40 vjeç, banues në lagjen “5 Maji” ka kryer veprën e “Mashtrimit”, R. K., 29 vjeç “Dhuna në familje” dhe E. D., 36 vjeç, për “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik”.





Ndërkohë, po punohet për kapjen e shtetases B. M., 30 vjeçe, banuese në Elbasan, për veprën penale “Braktisja e fëmijëve të mitur”, pasi ish-bashkëshorti i saj, shtetasi L. K., ka bërë kallëzim se 30-vjeçarja ka braktisur fëmijën e mitur, të cilin Gjykata ia ka lënë asaj në kujdestari, sipas njoftimi të forcave të rendit.

Pas arrestimeve, materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për veprime të mëtejshme

Njoftimi i policisë:

Vijon puna për kapjen e personave të shpallur në kërkim.

Kapet dhe vihet në pranga 1 shtetas i shpallur në kërkim për veprën penale “Mashtrimi”, kryer në bashkëpunim.

Arrestohen në flagrancë 2 shtetas të tjerë, për vepra të ndryshme penale.

Specialistët për Hetimin e Krimit Ekonomik e Financiar, në vijim të punës për kapjen e personave në kërkim, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, bënë kapjen dhe ndalimin e shtetasit të shpallur në kërkim E. F., 40 vjeç, banues në lagjen “5 Maji”, Elbasan.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim nga DVP Elbasan, pasi më datë 07.04.2022, ka bërë kallëzim shtetasi K. Q., se në dyqanin e tij me materiale ndërtimi, shtetasi E. F., në bashkëpunim me shtetasin E. D., me anë të mashtrimit, i ka marrë disa materiale, pa bërë pagesën. Vijon puna për kapjen e shtetasit E. D.

Specialistët për Hetimin e Krimit të Komisariatit të Policisë Elbasan arrestuan në flagrancë shtetasit:

-R. K., 29 vjeç, banues në Elbasan, për veprën penale “Dhuna në familje”, pasi ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj babait të tij;

-E. D., 36 vjeç, banues në Elbasan, për veprën penale “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik”, pasi ka kundërshtuar punonjësit e Policisë, gjatë ushtrimit të detyrës.

Po nga specialistët për Hetimin e Krimit të Komisariatit të Policisë Elbasan po punohet për kapjen e shtetases B. M., 30 vjeçe, banuese në Elbasan, për veprën penale “Braktisja e fëmijëve të mitur”, pasi ish-bashkëshorti i saj, shtetasi L. K., ka bërë kallëzim se 30-vjeçarja ka braktisur fëmijën e mitur, të cilin Gjykata ia ka lënë asaj në kujdestari.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për veprime të mëtejshme.