“Nëse nuk do ta kishim shpëtuar atëherë…”/ Rrëfehen mjekët që risollën në jetë Georginën

Katër mjekë të spitalit Karamandane të Patrës kanë dëshmuar ditën e sotme para hetuesve për vrasjen e 9-vjeçares Georgina të ndodhur më 29 janar 2022.

Kryeanesteziologu i Spitalit Karamandani të Patrës, Ioannis Hasapos dëshmoi me detaje për 55 minutat që ekipi mjekësor mundi të risjellë në jetë vogëlushen pasditen e 11 prillit 2021.

“Nëse nuk do ta kishim shpëtuar atëherë fëmijën, nuk do t’i kishim të gjitha këto zhvillime sot. Do të ishte një tjetër vdekje e papritur,” tha ai, duke e përshkruar humbjen e tre fëmijëve si “përkufizim të tragjedisë”.

“Në momentin e rikuperimit nuk shikojmë kush është përpara apo mbrapa. Për ne është e rëndësishme vetëm që të rikthejmë në jetë fëmijën…”