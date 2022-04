Nga projektligji për letërnjoftimin elektronik, te komisionerët e rinj të Avokatit të Popullit! Vendimet e Kuvendit

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar këtë të enjte projektligjin për letërnjoftimin elektronik me 105 vota pro, 14 kundër dhe 1 abstenim.





Përveç projektligjit për letërnjoftimin elektronik, janë miratuar edhe projektligjet për organizimin dhe funksionimin e grupeve vendore të veprimit si dhe disa shtesa dhe ndryshime për të drejtat e autorit me nga 71 vota pro.

Ligjvënësit kanë votuar edhe projektvendimin për miratimin e strukturës, organikës dhe caktimin të pozicioneve të punës të ERRU, me të njëjtin numër votash.

Gjithashtu, u vendos ngritja e nënkomisionit për zhvillim të qëndrueshëm me 102 vota pro, 9 kundër dhe 6 abstenim.

Në fund të seancës së sotme, u votëbesuan edhe dy anëtarët për pozicionet e Komisionerëve të Avokatit të popullit. Konkretisht me 105 vota pro, Ahmet Prençi u zgjodh komisioner për parandalimin e torturës, çnjerëzimit apo trajtimit poshtërues.

Ndërkohë, Olta Aliaj mori 62 vota pro, kundrejt 42 votave të Neila Pekës për pozicionin Komisioneri i Avokatit të Popullit për të Drejtat e fëmijëve.

Kush është Ahmet Prençi?

Ahmet Prençi u lind në Dibër më 1968-ën. Studimet e larta i kreu në degët Ekonomi dhe Drejtësi në Tiranë. Ka vijuar kurse dhe trajnime për menaxhimin e lartë të drejtimit të policisë në vende të ndryshme perëndimore. Ka mbajtur detyra të larta, si Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Drejtor i Hetimit Tatimor etj. Publikimet e para letrare i pati që në rini në disa gazeta të kohës. “Udhë në pasqyrë” (2016), vëllim me poezi, ishte përmbledhja e tij e parë. “Vice Versa është libri i tij i dytë. Autori ka botuar me dhjetëra artikuj, analiza dhe intervista në shtypin shqiptar dhe të huaj.

Kush është Olta Aliaj?

Olta Aliaj ka punuar si këshilltare ligjore në Gjykatën Kushtetuese. Studimet e larta në Jurisprudencë i ka mbaruar në Universitetin e Bolonjës me temë diplome “Aplikimi i të drejtës ndërkombëtare në Kushtetutën shqiptare”, më pas ka marrë gradën master

në “Studime ligjore ndërkombëtare” nga Universiteti Amerikan në Uashington DC. Ajo ka qenë edhe pjesë e organizatës PILPG, ku është marrë me hartimin e Kushtetutës së Kosovës, me pjesën e të drejtave të njeriut, si edhe me projektin për statusin përfundimtar të Kosovës.

Aliaj është kthyer në në vitin 2009 në Shqipëri. Fillimisht kam punuar në studion ligjore Loloçi. Në vitin 2011 ka filluar punë si këshilltare në Gjykatën Kushtetuese.

“Prej 6 vjetësh në këtë rol kam vlerësuar ankesa kushtetuese, që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me të drejtat e njeriut si në kontekstin e procesit të rregullt ligjor, ashtu edhe gjatë shqyrtimit të rasteve të kushtetutshmërisë së ligjit.

Kam pasur rastin të shqyrtoj kërkesa të ardhura nga Këshilli Kombëtar i Personave me Aftësi të Kufizuara, nga Shoqata të Verbërve, nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, por edhe nga Avokati i Popullit. Më konkretisht, kam kontrolluar inspektimin e të drejtës së pronës, të drejtës për t’u dëgjuar dhe për t’u mbrojtur në një proces gjyqësor, ndalimin e diskriminimit, e torturës, të trajtimit çnjerëzor e degradues, barazinë përpara ligjit dhe standarde të tjera në fushën e të drejtave të njeriut.

Gjithashtu, kam marrë pjesë si eksperte e caktuar nga Gjykata Kushtetuese në reformën e sistemit të drejtësisë, ku kam dhënë kontributin tim për draftimin e amendimeve kushtetuese dhe ligjore për Gjykatën Kushtetuese”, ka sqaruar Aliaj në lidhje me kualifikimet dhe përvojat e saj profesionale.