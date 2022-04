Qeveria bullgare mund të bjerë nëse dërgon armë në Ukrainë

Nëse parlamenti bullgar vendos të dërgojë armë në Ukrainë, Partia Socialiste Bullgare (BSP) pro-ruse ka paralajmëruar se do të largohet nga koalicioni qeverisës, që do të thotë se qeveria do të humbasë shumicën e saj parlamentare dhe ka të ngjarë të bjerë në një kohë krize të rëndë gjeopolitike.





Një koalicion kompleks katër-partiak sundon vendin. “Ndryshimi vazhdon” dhe “Bullgaria Demokratike” që kanë aspirata për të siguruar marrëdhënie të mira euroatlantike, kanë formuar një qeveri me BSP-në pro-ruse dhe partinë populiste “Ka një popull të tillë”.

“BSP mbështet çdo ndihmë për Ukrainën pa furnizim me armë dhe municione vdekjeprurëse. Kjo është një vijë e kuqe dhe ne u jemi mirënjohës partnerëve tanë për respektimin e këtij pozicioni të përgjegjshëm. Ne po e bëjmë këtë jo vetëm për ne dhe jo aq për shkak të bindjeve tona, por sepse besojmë se është në interesin e Bullgarisë të jetë e kujdesshme dhe e moderuar”, tha deputeti dhe ish-ministri i Jashtëm Christian Vigenin.

Socialistët pretendojnë se është në interesin më të mirë të Bullgarisë që qeveria të mos shkojë kundër mendimit të shumicës dërrmuese të qytetarëve bullgarë ose të mos krijojë shqetësime dhe tensione të panevojshme.

Gati 70% e bullgarëve nuk duan që qeveria të ndihmojë Ukrainën me armë, megjithëse shumica janë të gatshëm të ndihmojnë refugjatët dhe të dërgojnë ndihma humanitare.

Megjithatë, analistët thonë se arsyeja e vërtetë për qëndrimin e BSP-së është se partia ka filluar të humbasë mbështetjen për shkak të partisë më radikale nacionaliste pro-ruse Vazrazhdane.

Sipas Vigenin, përballë kërcënimeve reale të sigurisë që janë “jo aq ushtarake sa të lidhura me rrezikun për furnizimet me energji dhe ekonominë”, qeveria po ndërmerr hapat e nevojshëm për të ruajtur stabilitetin e brendshëm dhe prestigjin ndërkombëtar.

“U bëjmë thirrje të gjithëve që të kemi një qasje madhështore ndaj sfidave para nesh – si partisë në pushtet ashtu edhe opozitës. Të shikosh çështjen e ndihmës ushtarake për Ukrainën është e pashpjegueshme”, tha gjithashtu Vigenin. Bullgaria dhe Hungaria janë të vetmet anëtarë të NATO-s që nuk kanë dërguar ndihmë ushtarake në Ukrainë.

Ka spekulime në Bullgari, të mohuara nga qeveria dhe BSP se Sofja në fakt po ofron ndihmë ushtarake për Kievin, por nëpërmjet ndërmjetësve si Polonia.