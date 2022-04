Rama sot në Azerbajxhan, bisedime “kokë më kokë” me Presidentin! Vizita e radhës në Stamboll (AXHENDA)

Pas vizitës në Gjermani, Kryeministri Edi Rama pritet të zhvillojë vizita zyrtare në Azerbajxhan e Turqi. Pas takimit me kancelarin Olaf Scholz, Rama do të zhvillojë sot takimin “kokë më kokë” me presidentin e vendit, Ilham Aliyev.





Rama do të zhvillojë takim me kryetarin e Kuvendit, Sahiba Gafarova si edhe me kryeministrin Ali Asadov.

Qëllimi i vizitës pritet të jetë bashkëpunimi në rritje mes dy vendeve dhe fokusi do të jetë ekonomia si dhe lufta në Ukrainë. Të premten Rama niset për në Stamboll, Turqi ku do të takohet me përfaqësues të kompanisë “Tubitak”, një kompani që ka në fokus kërkimin shkencor dhe atë teknologjik.

Axhenda e kryeministrit Edi Rama në Azerbajxhan dhe vizitës së punës në Turqi

E enjte, 14 prill

07.00 – Fluturim i posaçëm drejt aeroportit ndërkombëtar “Heydar Aliyev”

13.40 – Takim tete-a-tete me z. Ilham Aliyev, President i Republikës së Azerbajxhanit

16.00 – Vizitë në memorialin e varrezave të dëshmorëve

16.30 – Takim bilateral me znj. Sahiba Gafarova, Kryetar i Kuvendit të Republikës së Azerbajxhanit

18.00 – Takim bilateral me z. Ali Asadov, Kryeministër i Republikës së Azerbajxhanit

E premte, 15 prill

11.00 – Fluturim i posaçëm drejt aeroportit të Stambollit

13.30 – Takim me përfaqësues të kompanisë “Tubitak”