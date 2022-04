“Rinia e artë” e Rusisë/ Prindërit në Kremlin, fëmijët në luksin e Perëndimit

Një artikull i gjatë i CNN.com identifikon tiparet e përbashkëta të moralit të dyfishtë dhe hipokrizisë tek fëmijët e zyrtarëve të lartë të qeverisë dhe “oborrit” të besuar të Putinit. Fëmijët e figurave të vijës së parë në politikën ruse, si Dmitry Peskov, Sergei Lavrov dhe vetë Vladimir Putin, po bëjnë një jetë princërore në Perëndim – dhe në vende si Britania dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat po kritikohen hapur nga Rusia.





Kjo kontradiktë, sipas Daniel Traisman, profesor i shkencave politike në Universitetin e Kalifornisë (UCLA) dhe specialist në Rusinë moderne, shpjegohet si më poshtë: “Kjo është padyshim hipokrizi e hapur. Politikanët e klasit të parë dhe bashkëpunëtorët e ngushtë të Putinit mund të mos e shohin as kontradiktën. Ata mund të besojnë se ka një konkurrencë midis SHBA-së dhe Rusisë, por kjo nuk duhet të ndikojë, për shembull, në planet e vajzës së dikujt për studimet e saj në një universitet amerikan. Ose ku do të jetë kulla e saj”.

“They’re among the most closely guarded of the Kremlin secrets.”@BrianToddCNN speaks to Russian analysts after Western countries placed sanctions on Putin’s adult daughters Mariya Putina and Katerina Tikhonova. Watch the full report here: https://t.co/smOzKdQztR pic.twitter.com/WGkTyFKfmd — CNN (@CNN) April 7, 2022

“Ata janë ndër sekretet më të ruajtura të Kremlinit”. @BrianToddCNN flet me analistët rusë pasi vendet perëndimore vendosën sanksione ndaj vajzave të rritura të Putinit, Maria Putina dhe Katerina Tikhonova.

Pikëpamja zyrtare e Presidentit Putin, siç e bëri të qartë në gjuhën e tij të famshme të urrejtjes ndaj bashkëkombësve të tij të shquar që po perëndimorizohen dhe po fshihen, është se ata “po bashkëpunojnë me Perëndimin në ndjekje të një qëllimi të vetëm: të shkatërrojnë Rusinë”. Populli rus, megjithatë, gjithmonë do të jetë në gjendje të dallojë patriotët e vërtetë nga bastardët dhe tradhtarët. Dhe ai thjesht do t’i pështyjë, duke i pështyrë, si një insekt që u fut aksidentalisht në gojë.

Megjithatë, profesori Traisman përshkruan etikën e dyfishtë të aplikuar nga brezi i ri i kremit rus me shkumë, duke pasur parasysh se “Ata duan të jetojnë në Perëndim, sepse aty janë vendet më të pasura në botë, si dhe qendrat më të mira kulturore. Për më tepër, në Perëndim, ligjet zbatohen dhe zbatohen shumë më tepër se në Rusi. Prandaj, nëse arrijnë të transferojnë pjesën më të madhe të pasurisë së tyre në Perëndim, ndihen më të sigurt”.

Për të ndaluar “degjenerimin” e plutokracisë ruse dhe asimilimin e saj nga Perëndimi, Putin ishte përpjekur në vitin 2016 të miratonte një ligj që ndalonte fëmijët e zyrtarëve rusë të studionin në universitetet e huaja. Argumenti prapa këtij legjislacioni ishte se vetëm arsimi rus mund të formonte patriotët e rinj të vërtetë. Në fund, megjithatë, ky ligj nuk u miratua kurrë.

Pavarësisht për Perëndimin e “keq” dhe rusët “zero”, vajzat e Vladimir Putin nuk mund të konsiderohen shembull përjashtimi nga qëndrimi i përgjithshëm hipokrit i shumë njerëzve në nomenklaturën moderne ruse – “plutokracia e oligarkëve” ose ” oligarkët”, siç e quajnë këtë kastë autoritetet amerikane.

Vajza e madhe e Putinit, Maria, jeton me burrin e saj, një biznesmen holandez, në një apartament 3.3 milionë dollarë në Holandë. Në të njëjtën kohë, vajza e vogël, Katerina, zotëron një pallat me 8 dhoma në Biarritz, qyteti i famshëm i të pasurve, në bregun jugperëndimor të Francës. Kjo pronë u ble nga oligarku i ri Kirill Samalov, i cili ishte burri i Katerina Putina për një kohë. Samalov e bleu rezidencën aristokratike nga pronari i saj i mëparshëm, Genadi Timchenko, gjithashtu një manjat rus i pasurisë.

Në të njëjtën kohë, Proekt, një media e pavarur, duke analizuar Panama Papers, zbuloi se një nga dashnoret e Putinit, e cila ka sjellë në jetë një nga vajzat e tij, bleu një apartament luksoz në Monte Carlo, disa javë pas lindjes së foshnjës së tij.

Fëmijët e Dmitry Peskov, zëdhënësit të qeverisë për Kremlinin, janë shembuj të shkëlqyer të hipokrizisë së vendosur në shtresat e larta të shoqërisë ruse.

Elizabeth, vajza 24-vjeçare e Peskovit nga martesa e tij e dytë, u shkollua në një nga shkollat më të mira të Francës, Ecole des Roches, me tarifa vjetore të shkollimit që korrespondojnë me rreth një të katërtën e pagës së saj. Peskov pagoi deri në 173,000 dollarë në Ecole des Roches

Megjithatë, studentët marrin një arsim gjithëpërfshirës, duke përfshirë kurse të aviacionit. Por çështja e madhe është se edhe me të ardhurat e tij proporcionalisht të larta, Peskov nuk mund të mbulonte shpenzimet e vajzës së tij që jeton si yll hollivudian apo edhe kënaqësitë e tij personale materiale. Të tilla si një orë që kushton mbi gjysmë milioni dollarë, e cila i është parë në dorë apo pushimet e muajit të mjaltit me një varkë në rajonin e Sardenjës që kushton rreth 430 mijë në javë. Kaq shumë luks është jashtëzakonisht i papajtueshëm me të ardhurat e Dmitry Peskov si një nëpunës i lartë civil.

Elizabeth Peskova

Ajo gjithashtu vazhdoi studimet në një shkollë franceze të marketingut dhe menaxhimit, ndërsa punonte si praktikante në Louis Vuitton, madje edhe në Parlamentin Evropian. Më në fund, nga autoriteti amerikan antikorrupsion u zbulua se së bashku me nënën e saj, Elizabeth kanë blerë një apartament 180 metra katrorë në rrugën Victor Hugo në një nga lagjet më të shtrenjta në Paris për rreth 2 milionë dollarë.

Gjysmëvëllai i Elizabeth, Nicolai Chouls. Ai është djali i madh i Peskovit, i rritur në Britani. Ai e kalon kohën duke udhëtuar nga një vend pushimi në tjetrin, duke përdorur -sigurisht- avionë privatë. Pasuria e tij përbëhet nga prona të paluajtshme periferike në Moskë, një qytet të cilin ai e trajton më tepër si një pistë garash, ku ai drejton supermakinat e tij duke mos respektuar çdo dispozitë të kodit të trafikut. Në raportin e CNN thuhet se ai ka 116 thirrje për ngarje të rrezikshme në asetet e tij, të cilat i paguan, vetëm për të bërë të njëjtën gjë dhe më keq menjëherë. Në mënyrë tipike, Chouls është i papunë.

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ — Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022

Do të doja që të njiheshit me Polina Kovaleva. Polina është një vajzë magjepsëse ruse 26-vjeçare nga Londra. Ajo jeton në një apartament të madh në Kensington dhe i pëlqen të festojë, burimi i saj në instagram duket si një festë pa pushim. Kjo nuk është e padëgjuar, por ka një detaj të vogël… (THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ

– Maria Pevchikh (@pevchikh) 10 mars 2022

Në shoqërinë e të parit është një tjetër fëmijë i shquar i elitës politike ruse, Polina Kovaleva , njerka 26-vjeçare e ministrit të Jashtëm Sergei Lavrov. Kovaleva është fëmija biologjik i zonjës së Lavrov, Svetlana Polyakova dhe thuhet se ka blerë një apartament në Londër për 5.8 milionë dollarë në moshën 21-vjeçare.

Prona është një distancë e shkurtër nga Imperial College ku Kovaleva studioi.

Megjithatë, Lavrov ka një vajzë tjetër, Ekaterina Vinokourova . Ajo tani është 39 vjeç dhe meriton të jetë krenar që ka studiuar të paktën në dy nga universitetet më të mira në botë, në Kolumbia, Nju Jork dhe London School of Economics në Londër.

Në pjesën më të madhe, pothuajse të gjithë të mësipërmit janë tani në “listën e zezë” të politikanëve dhe oligarkëve që konsiderohen të padëshirueshëm në Perëndim dhe janë subjekt i hakmarrjes perëndimore. Të cilën ata vetë e urrejnë dhe e adhurojnë, siç tregohet të paktën nga sjellja e anëtarëve më të rinj të klasës sunduese ruse të elitave të pakta – dhe elitare – të Putinit.