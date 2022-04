Scarlett Johansson i përgjigjet thashethemeve se bëri seks në ashensor

Ceremonia e çmimeve OSCAR të këtij viti mund të jetë lënë në hije nga shuplaka e Will Smith ndaj Chris Rock, por ajo e vitit 2004 u la në hije nga një thashethem që bënte me dije se dy aktorë patën një lidhje në ashensor. “Gojët e këqija”theksoni se Benicio Del Toro dhe Scarlett Johansson bërën seks në ashensorin e Chateau Marmont menjëherë pas OSCARS.





Aktorja, e cila së fundmi mirëpriti në botë fëmijën e saj të dytë, foli për herë të parë për thashethemt që kishin qarkulluar atëherë. “Prej kohësh qarkullonte një thashethem se kam bërë seks në ashensor . “Një histori që më ndoqi për një kohë të gjatë dhe gjithmonë mendoja se ishte skandaloze”, tha ajo për podcastin “9 to 5ish”. “Si njeri më dridhet ideja se do të më kapin duke bërë diçka të ndaluar. Ky thashethem m’u duk krejtësisht absurd”, vijoi ajo pa përmendur fare emrin e aktores dhe koleges së saj.

Thashethemet shpërthyen në vitin 2005 kur aktori portorikan tha në një intervistë për Esquire: “A kam bërë seks me Scarlett Johansson në një ashensor pas çmimeve? E di, nuk e di. Le t’ia lëmë imagjinatës së dikujt. Le të mos e promovojmë. Jam i sigurt që ka ndodhur në të kaluarën dhe mund të mos jetë hera e fundit. Chateau Marmont ka vetëm 8 kate. Unë ende do të luftoja për të hequr xhaketën time prej lëkure në katin e dytë dhe nuk do ta kisha hequr këmishën deri në të shtatën”.