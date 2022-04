“Spastrime” në Shkodër! Mbështetën kandidatin e Bashës në zgjedhje, Spahia shkarkon administratorët (EMRAT)

Pak më shumë se një muaj ka kaluar që kur Bardh Spahia mori detyrën e kryetarit të Bashkisë së Shkodrës pasi doli fitimtar në zgjedhjet e pjesshme vendore të 6 marsit.

Mbrëmjen e të enjtes mësohet se ai ka liruar nga detyra dy administratorët e parë, Altin Shabajn e Postribës dhe Gjovalin Darragjatin e Dajçit.

Burimet konfirmojnë për Gazetën Shqiptare se të dy këta administratorë në zgjedhjet vendore të 6 marsit mbështetën kandidatin e PD-së, të drejtuar në atë kohë nga Lulzim Basha, Xhemal Bushati.

Fitorja në zgjedhjet e pjesshme të 6 marsit

Më 7 mars, një ditë pas votmit përfundoi numërimi i votave për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë së Shkodrës, fitues rezultoi kandidati i koalicionit “Shtëpia e Lirisë”, Bardh Spahia. Ai do të drejtojë kryeqendrën e veriut për më së paku një vit.

Spahia është një person i njohur për politikën shqiptare teksa ka vite që militon pranë Partisë Demokratike dhe ka kryer funksione të ndryshme kur kjo forcë ka qënë në pushtet si Drejtor i Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë dhe më pas si Zëvendësministër i Shëndetësisë.

Gjitashtu, ai fitoi mandatin e deputetit po në qarkun e Shkodrës në vitin 2017 nga PD. Me profesion mjek kirurg dhe është djali i të ndjerit Ali Spahia, ish-funksionarit të lartë të PD gjatë fillim viteve `90.

Fjala e Spahisë pas fitores së 6 marsit

Kryetari i zgjedhur i Bashkisë së Shkodrës, Bardh Spahia foli pas fitores në zgjedhjet e 6 marsit. Në një intervistë për News24, Spahia u shpreh se ishte i bindur se do të fitonte në zgjedhje.

Sipas tij, situata brenda Partisë Demokratike e shtyu atë të kandidonte në zgjedhjet e pjesshme vendore.

“Ndjej krenari që isha i përzgjedhuri i tyre. Vendimi për të marrë pjesë si kandidat ishte edhe rezultat i situatës së PD-së e cila imponoi vendimin tim për të marrë pjesë në Primare. Nuk mund t’u thoja jo shkodranëve që për vite me radhë kanë sakrifikuar aq shumë jo vetëm për PD-në por edhe për qytetin. Pasioni im mbetet kirurgjia, vazhdimisht kam qenë në sallën e operacioneve kryesisht në Itali por me të vërtetë ishte një kërkesë nga bashkëpunëtorët e degës Shkodrës. E kisha bindje absolute që do të fitoja dhe dëshirën e shkodranëe për të vendos me votën oerientimin e hkodrës drejt të djathtës” – tha Spahia.