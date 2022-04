Tahiri në burg/ SPAK kërkon zgjatjen e dënimit, prokurorët ngulmojnë tek trafiku ndërkombëtar i drogës

Pas vendimit paraprak të GJKKO për ish ministrin e Brendshëm, Saimir Tahirin, ditën e sotme SPAK ka bërë rekurs në Gjykatën e Lartë, thanë burimet e Gazetës Shqiptare.





I dënuar me 3 vite e 4 muaj burg vetëm për shpërdorim detyre SPAK e ka cilësuar këtë vendim si të gabuar dhe ka kërkuar që Tahiri të dënohet edhe për trafik drogë në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.

“Argumentet dhe provat e pranuara nga gjykata, cilësimi si shpërdorim detyre është i gabuar. Por duhet cilësuat vepra e kryer si trafikim në kuadër të grupit të strukturuar”, thotë SPAK

Në seancën maratonë të Samiri Tahirit GJKKO e dënoi ish ministrin me 5 vite burg për “Shpërdorim të detyrës” dhe me gjykim të shkurtuar me 3 vite e 4 muaj burg.

Duke u dënuar vetëm për “Shpërdorim të detyrës” Tahiri i “shpëtoi” akuzave si: “Korrupsion të zyrtarëve të lartë”, “Trafik të lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim” dhe “Grup të strukturuar kriminal”.

Në argumentimet e vendimit, Apeli i GJKKO nënvizon se rezulton se Tahiri ka lidhje me Moisi Habilaj e Artan Habilaj dhe pikërisht këto lidhje kanë ndikuar që grupi kriminal të infiltrohet në radhët e punonjësve të policisë dhe të shtetit që pengojnë luftën ndaj trafikut të drogës.

Gjykatës pretendon se, Tahiri provohet se ka përfituar nga Moisi Habilaj dhe Artan Habilaj për përfitime të padrejta dhe njëkohësisht shpërdorimi i detyrës duke dëmtuar interesat e shtetit. Ish ministri i Brendshëm po vuan dënimin në burgun e Fierit.

Kujtojmë se ish ministri i Brendshëm u bë pjesë e “kalvarit” me drejtësinë” në vitin 2017, në kohën kur kishte rreth 4 vite si ministër i Brendshëm, një post ky që ai e mbajti si më jetëgjatin në dikaster.

Organet e drejtësisë e pikasen Tahirin pasi autoritetet italiane goditën një grup të strukturuar kriminal në trafikun e marijuanës, që drejtohej nga vëllezërit Habilaj, të afërm të Tahirit.