Tetë javë deri nga mbyllja e kampionatit! Presioni për Europën, Kukësin e presin tre prova… “ferri”

Kukësi është duke vijuar me përgatitjet në kuadër të ndeshjes që do të kenë me Kastriotin të shtunën.





Përballë kanë skuadrën të cilën e kanë mundur në të tria ndeshjet e këtij sezoni, por nga ana tjetër, sfidojnë një kundërshtar që nuk ka lidhje me ndeshjet e kaluara.

Krutanët janë ekipi më i rrezikshëm i momentit, ndaj për Longon duhet një tjetër sforco për ta kaluar, për më tepër që në këtë ndeshje Kukësi nuk vjen në formën e vet më të mirë, me vetëm një fitore në tetë javët e fundit.

Për të mësuar më konkretisht rreth gjendjes më të fundit të krutanëve, Longo dërgoi “emisarë” në përballjen e këtyre të fundit me Dinamon në Elbasan.

Bëhet fjalë për ndihmësin e tij, Amedeo di Late dhe drejtorin sportiv, Pero Pejiç, të cilët mbajtën shënime thuajse gjithçka, duke studiuar në detaje kundërshtarin e ardhshëm.

LLOGARITË

Kur kanë mbetur tetë javë deri nga mbyllja e kampionatit, fatet e sezonit janë të gjitha në dorën e kuksianëve, të cilët kanë një diferencë prej katër pikësh nga kundërshtari më i afërt, Partizani.

Katër pikë nuk janë një distancë sigurie, për më tepër që kanë për të luajtur një ndeshje direkte dhe për më tepër që në javët e fundit ka shumë skuadra që i kanë jetike pikët dhe do t’u duhet të djersijnë shumë për të marrë maksimumin.

Për këtë arsye, në Kukës janë me laps në dorë duke bërë llogaritë e Europës, ku u duhen ende disa pikë për ta siguruar atë dhe duke mos ua lënë gjithçka javëve të fundit.

Të paktën, me rivalët mëtë lehtë në letër verilindorët duan pikët maksimale, nëmënyrë që në ndeshjet direktetë shkojnë edhe me luksin për të mos humbur.

Gjithsesi, fillimisht forcat janë përqendruar te kundërshtari i radhës. Pas Kastriotit, Kukësi dotëketë dy përballje delikateme Laçin dhe Teutën. Larg ekipit vazhdon të jetë Vasil Shkurtaj.

Për sulmuesin trajneri Longo ka thënë se ndien dhimbje në gju, ndërsa vetë vlonjati ka postuar foto në rrjetet sociale duke u përgatitur në palestër.

RIKTHIMI NË SHTËPI

Kukësi shpresonte që muaji prill ta gjente në shtëpinë e tij të re,por sipas të gjitha gjasave, inaugurimi do të bëhet me Partizanin në fillim të muajit maj.

Paspërballjes me Kastriotin, verilindorët luajnë si pritës ndaj Laçit, por duket shumë e vështirë që impianti të jetë gati për këtë përballje.

Gjithsesi, për momentin dy opsione janë nëtavolinë për ndeshjen e parë në Kukës, ndaj Laçit javën e ardhshme ose ndaj Partizanit në fillim të muajit tjetër./ PANORAMASPORT.AL