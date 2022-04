“Turqia urë e bekuar”- Kryeministri Rama takon Presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliyev: Jam xheloz

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me Presidentin e Republikës së Azerbajxhanit, Ilham Aliyev. Gjatë bisedës, kreu i qeverisë shqiptare është shprehur se Turqia është një urë e bekuar mes dy vendeve.

Po ashtu Rama iu drejtua Presidentit, duke i thënë se është xheloz për atë që Azerbajxhani ka bërë për Malin e Zi.

“Shqipëria ka qenë dhe do të jetë mbështetëse e Azerbajxhanit. Në përgëzojmë përpjekjet tuaja shembullore për paqe dhe bashkëpunim me Armeninë. Ne jemi të dy të bekuar që të kemi një urë të bekuar si Turqia. Ne mund të bëjmë më shumë. Pres me padurim që të dëgjoj dhe të shoh perspektivat se çfarë kanë arritur ekipet tona. Ne kemi disi të drejtën tonë për të qenë xheloz për Malin e Zi sepse ju aty keni bërë një investim. Shpresoj që ju të bëni të njëjtën gjë për ne. Pres të mbani fjalën dhe të vini në Shqipëri tani që covidi është zbutur dhe rruga është hapur. Ndërkohë që prisja të vinit mendova pse mos vija unë tek . Siç thuhet kur mali nuk shkon tek Muhamedi shkon Muhamedi tek mali”, tha Rama.