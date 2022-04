“UFO-t patën takime seksuale me dëshmitarët, madje lanë edhe një grua shtatzënë”/ Publikohen dokumentet ‘bombë’ të Pentagonit

“UFO-t patën kontakte seksuale me njerëzit dhe madje lanë një grua shtatzënë.” Pretendimet tronditëse u bënë në dokumentet e Pentagonit të marra nga The Sun nga Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes (DIA) si pjesë e një kërkese për Lirinë e Informacionit.





Raporti i titulluar “Efektet anormale akute dhe nënakute në terren në indet njerëzore dhe biologjike”, heton lëndimet e vëzhguesve njerëzorë nga sistemet anormale të avancuara të hapësirës ajrore.

Ai heton gjithashtu ndikimin shëndetësor tek njerëzit që kanë pasur përvojat paranormale.

Dokumenti përmban një “bazë të dhënash të dobishme” e cila rendit efektet biologjike të shikimeve të UFO-ve tek njerëzit dhe frekuencën e tyre, dhe është përpiluar nga agjencia kërkimore civile me bazë në SHBA, MUFON.

Kjo përfshin dukuri të çuditshme si “rrëmbimi i dukshëm”, “shtatzënia e pa llogaritur”, takimet seksuale, përvoja e telepatisë dhe teleportimi i perceptuar.

“Janë raportuar pesë takime seksuale midis UFO-ve dhe njerëzve”, thotë studimi.

Raporti – i përgatitur për DIA – thotë se shikimet e UFO-ve mund të lënë dëshmitarë të lënduar duke i shkaktuar djegie nga rrezatimi, probleme me trurin dhe nerva të dëmtuara.

Ai paralajmëron se objekte të tilla mund të jenë një “kërcënim për interesat e Shteteve të Bashkuara”.

Është zbuluar se njerëzit janë lënduar nga ” ekspozimi ndaj automjeteve anormale, veçanërisht në ajër dhe kur janë në afërsi”, thuhet në të.

Raporti vuri në dukje se shpesh këto lëndime lidhen me rrezatimin elektromagnetik – dhe i lidh ato me “sistemet shtytëse të lidhura me energjinë”.

Raporti shtoi se kishte 42 raste nga dosjet mjekësore dhe 300 raste të ngjashme “të papublikuara” ku njerëzit ishin lënduar pas takimeve “anormale”.

Studimi argumentoi se ishte e mundur përdorimi i këtij informacioni mjekësor për të “inxhinieruar kundër” UFO-ve “me origjinë të panjohur që mund të jetë një kërcënim për interesin e Shteteve të Bashkuara”. / Marrë nga The Sun.