Vdes nga një aksident automobilistik ish futbollisti i Real Madridit (Video e dhimbshme)

Ish-kapiteni i Kolumbisë, Freddy Rincón, ka vdekur në moshën 55-vjeçare, pasi pësoi lëndime të rënda në kokë në një aksident automobilistik.





Rincón u lëndua pasi automjeti që po drejtonte u përplas me një autobus të hënën në Cali, Kolumbi.

“Pavarësisht të gjitha përpjekjeve të ekipeve tona, Freddy Eusebio Rincón Valencia ka ndërruar jetë”, tha Laureano Quintero, drejtori mjekësor i Klinikës Imbanaco në Cali, ku po trajtohej Rincón.

Federata e Futbollit të Kolumbisë, FCF, postoi një homazhe duke pranuar “humbjen e madhe” dhe duke thënë “do të na mungojë dhe do ta kujtojmë me dashuri, vlerësim, respekt dhe admirim të madh”.

“Federata Kolumbiane e Futbollit shpreh keqardhje të thellë për vdekjen e Freddy Eusebio Rincón Valencia dhe dërgon një mesazh mbështetjeje dhe inkurajimi për familjen, miqtë dhe të afërmit e tij në këtë kohë të vështirë”, thuhet në një deklaratë.

Rincón ishte një mesfushor komandues që fitoi 84 ndeshje për vendin e tij, duke shënuar 17 gola gjatë karrierës ndërkombëtare, gjatë së cilës ai ishte një pjesë kyçe e gjeneratës së artë të Kolumbisë që e çoi kombëtaren në tre Kupa Botërore radhazi në 1990, 1994 dhe 1998.

Ai e filloi karrierën e tij profesionale me skuadrat kolumbiane Santa Fa dhe América, duke fituar tituj kombëtarë, përpara se t’i bashkohej skuadrës braziliane Palmeiras. Në vitin 1995, ai nënshkroi me Real Madridin pas një huazimi me Napolin dhe kaloi dy sezone në Bernabéu përpara se të kthehej në Amerikën e Jugut.

Në vitin 2000 ai drejtoi skuadrën braziliane Corinthians për titullin e parë të kampionatit botëror për klube.

Rincón u përfshi në një aksident të rëndë automobilistik në vitin 2013, kur një kamion që po drejtonte u përmbys në një rrugë të lagësht midis Calit dhe qytetit të Andaluzisë. Ai kërkoi një operacion për fraktura të shumta dhe pësoi një plagë në kokë në aksident.