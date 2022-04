ANALIZA/ Vetëm WhatsApp i ka ngelur! Pse Rusia mund ta ketë të vështirë ta mbajë “perden e hekurt digjitale”?

Më 14 mars, në të njëjtën ditë që Rusia ndaloi Instagramin, sipërmarrësi rus i teknologjisë Alexander Zobov njoftoi se së shpejti do të nisë një version lokal të aplikacionit popullor për ndarjen e fotove dhe videove të quajtur Rossgram.





Zobov dhe ekipi i tij “ishin përgatitur tashmë për këtë rezultat të ngjarjeve paraprakisht dhe vendosën të mos humbisnin mundësinë për të krijuar një analog rus të rrjetit social të popullarizuar dhe të dashur nga bashkatdhetarët tanë”, shkroi ai në një postim në rrjetin social rus të quajtur “VK”. Plani, shtoi ai, ishte që të niste deri në fund të marsit për “partnerët dhe blogerët kryesorë”, dhe në prill për të gjithë të tjerët.

Dy javë më vonë, Rossgram ndau një përditësim në kanalin e tij Telegram duke u thënë përdoruesve të mundshëm se aplikacioni po i nënshtrohej “testimit të brendshëm” dhe i paralajmëroi ata se çdo ofertë për të shkarkuar Rossgram vinte nga “mashtruesit”.

Lançimi është ende në pritje. “Produkti është aktualisht në zhvillim. Është shumë herët për të folur për lançimin,” i tha Zobov CNN Business në një përgjigje me shkrim në rusisht nëpërmjet një përfaqësuesi. Fokusi aktual, tha ai, është sigurimi i sigurisë së të dhënave dhe aftësia operative për “ngarkesat e pritshme në rritje” kur ato përfundimisht të vihen në dispozicion të publikut. “Ne nuk duam të lëshojmë një produkt të papërpunuar,” shtoi Zobov, duke pretenduar se Rossgram ka marrë tashmë “qindra mijëra” aplikacione dhe “shumë përgjegjësi.”

Disa vëzhgues të Rusisë janë skeptikë se platforma e re mund të arrijë çdo lloj suksesi të zakonshëm. “Kjo nuk është fjalë për fjalë një shaka, por nuk do të ndodhë kurrë,” tha Ian Garner, një historian dhe përkthyes i propagandës ruse të luftës, për CNN Business. “Kjo është një nga ato lloj idesh patriotike të hedhura nga një sipërmarrës i guximshëm dhe i ri në një kohë krize.”

Vonesat e dukshme të nisjes së Rossgram dhe mungesa e rivalëve të tjerë të shquar rusë në Instagram, ofrojnë një kontrast të fortë me vende të tilla si India, ku ndalimi i aplikacioneve kineze, përfshirë TikTok, dhe tensionet e qeverisë me Twitter gjatë dy viteve të fundit rezultuan shpejt në një mori alternativash lokale për këto shërbime. Ai gjithashtu thekson pengesat më të gjera që sektori teknologjik i Rusisë duhet të kapërcejë në mënyrë që të ndërtojë një internet të pavarur që nuk varet nga platformat perëndimore. Qeveria ruse është përpjekur ta bëjë këtë ndërprerje për vite me rradhë, por kjo përpjekje është përshpejtuar më tej nga lufta e Rusisë me Ukrainën dhe eksodi pasues nga shtypja e kompanive të mëdha të teknologjisë amerikane.

Brenda disa javësh, qytetarët rusë humbën aksesin në një mori shërbimesh, duke përfshirë Facebook, Instagram, Spotify (SPOT) dhe Netflix (NFLX) – qoftë përmes ndalimeve të qeverisë ose vendimeve të kompanive. Ajo që ka mbetur në vend të tyre është një ekosistem dixhital i përbërë nga disa shërbime lokale të njohura në gjendje të ndryshme trazirash të brendshme; një alternativë e re, Rossgram, që ende nuk ka dalë në terren; dhe shërbimi perëndimor i mbetur si WhatsApp, i cili vazhdon të funksionojë edhe pse platformat e tij simotra Instagram dhe Facebook janë të ndaluara.

Disponueshmëria e vazhdueshme e WhatsApp, në veçanti, mund të tregojë gjithashtu një realitet të ashpër për qeverinë ruse, sipas atyre që ndjekin tregun e internetit të vendit: disa shërbime janë thjesht shumë të njohura për t’i ndaluar ose për t’i ndaluar të gjitha menjëherë, një çështje që mund të jetë shumë e komplikuar kur nuk ka aq shumë alternativa të qarta për t’i zëvendësuar ato.

Ekosistemi teknologjik i rritur i Rusisë

Për vite të tëra, interneti i Rusisë ka hasur kurthe si në lindje ashtu edhe në perëndim. Por tani, ndërsa Rusia ngre një perde hekuri dixhitale dhe merr një kthesë të mprehtë drejt modelit shumë më të kufizuar të internetit të Kinës, ajo e bën këtë pa pasur të njëjtin ekosistem të fuqishëm të internetit dhe teknologjisë si ai vend.

Me gjigantët e teknologjisë si Tencent (TCEHY), Weibo (WB) dhe Alibaba (BABA), por edhe një aparat të gjerë censurimi të njohur si Great Firewall, Kina ka ndërtuar një ekosistem dixhital të lulëzuar pa aplikacione si Google, Facebook dhe Amazon. Kina ka zhvilluar gjithashtu versione indigjene të teknologjisë si 5G dhe inteligjencë artificiale që mund të rivalizojnë atë nga Shtetet e Bashkuara. Situata në Rusi është e ndryshme.

“Tregu i Kinës është shumë më i madh, gjë që ndoshta e bën më të lehtë vetë-mjaftueshmërinë për ta,” tha Joanna Szostek, një pedagoge në komunikimet politike në Universitetin e Glasgow, Skoci, kërkimi i së cilës fokusohet në Rusi dhe Ukrainë. “Interneti i Kinës ka qenë i izoluar që në ditët e para; për rusët, izolimi i ri do të përjetohet më shumë si një humbje dhe përçarje.”

Rusia ka krijuar kompani teknologjike si VK, rrjeti më i madh social rus dhe Yandex, shërbimet e të cilit përfshijnë një motor kërkimi popullor dhe një platformë udhëtimi. Por këto kompani janë më të vogla dhe gjithashtu nën presionin e sanksioneve globale ndaj Rusisë për pushtimin e Ukrainës, duke pasur parasysh varësinë e tyre nga firmat perëndimore për infrastrukturën kryesore.

“Një sërë kompanish me bazë në SHBA, Mbretërinë e Bashkuar, BE dhe gjetkë kanë treguar se aktualisht po pezullojnë furnizimet dhe shërbimet për klientët në Rusi, gjë që mund të na prekë në të ardhmen, nëse nuk jemi në gjendje të sigurojmë burime alternative,” tha Yandex në një deklaratë për CNN Business. “Por tani për tani kapaciteti ynë aktual i qendrës së të dhënave dhe teknologjia tjetër kritike për operacionet na lejojnë të vazhdojmë të operojmë në kursin e zakonshëm.”

Drejtoresha Ekzekutive e kompanisë, Elena Bunina, dha dorëheqjen në fillim të kësaj jave – dy javë përpara se të përfundonte mandati i saj drejtues. Yandex nuk zbuloi një arsye për dorëheqjen e saj, duke e përshkruar atë si një “vendim personal”. Firma e teknologjisë kishte paralajmëruar më herët se rënia e tregut financiar rus nga sanksionet perëndimore mund ta pengojë atë të paguajë borxhet.

Ndërkohë, Vladimir Kiriyenko, CEO i kompanisë mëmë të VK, është mes individëve të sanksionuar nga qeveria amerikane. Dhe muajin e kaluar, firma holandeze e investimeve Prosus njoftoi se do të anulonte investimin e saj në VK – me vlerë rreth 700 milionë dollarë – dhe u kërkoi drejtorëve të saj në bordin e kompanisë të jepnin dorëheqjen.

Ndërsa të dyja kompanitë kanë dhjetëra miliona përdorues në Rusi, po ashtu edhe platformat kryesore të teknologjisë amerikane. Yandex trajton rreth 60% të trafikut të kërkimit në internet në Rusi. VK, e cila nuk iu përgjigj një kërkese për koment, raportoi 72.5 milionë përdorues aktivë mujorë në tremujorin e fundit të 2021. Për krahasim, Instagram ka 51 milionë përdorues dhe WhatsApp ka 67 milionë përdorues në vend, ndërsa YouTube krenohet me 76 milionë, sipas vlerësimeve nga Insider Intelligence.

Sfida për të forcuar ekosistemin teknologjik të vendit mund të komplikohet vetëm nga ajo që ekspertët rusë argumentojnë se është korrupsioni dhe paaftësia në qeverinë ruse, si dhe nga talentet e teknologjisë që ikin nga vendi.

“Shumë ekspertë të IT tani po largohen nga vendi,” tha Mariëlle Wijermars, një pedagog i jashtëm i sigurisë kibernetike dhe politikës në Universitetin e Mastrihtit në Holandë, puna e së cilës fokusohet në politikën ruse të internetit. “Ne kemi parë një numër mjaft të madh të emigruar tashmë gjatë viteve të fundit … tani kjo është përsëri në rritje.”

Qeveria ruse ka ofruar më parë stimuj tatimorë për të nxitur firmat vendase të teknologjisë dhe për të joshur punëtorët e specializuar që të kthehen në vend nga jashtë. Më 4 prill, Ministria e Industrisë dhe Tregtisë e vendit tha se po diskutonte programe shtesë përfitimi për punëtorë të tillë.

“Kjo është një tjetër cenueshmëri shumë e qartë, ikja e trurit që do të ndikojë gjithashtu në potencialin e tyre,” shtoi Wijermars.

Dilema për WhatsApp-in

Edhe pse Rusia ka goditur platformat perëndimore, është treguar e frenuar me disa në këtë drejtim.

YouTube dhe WhatsApp i kanë shpëtuar të dyja ndalimeve ruse deri më tani, edhe pse Facebook dhe Instagram – të dyja në pronësi të kompanisë mëmë të WhatsApp Meta (FB) – u bllokuan për përdorimin e asaj që qeveria ruse e quajti përmbajtje “ekstremiste”. Rregullatori rus i telekomit tha se zgjodhi të mbajë WhatsApp në internet sepse është një shërbim privat i mesazheve dhe nuk është i përfshirë në shpërndarjen publike të informacionit. Por disa ekspertë thonë se popullariteti i aplikacionit mes rusëve mund të ketë luajtur gjithashtu një rol.

“Sa herë që bllokohet, veçanërisht një burim popullor, kjo do të thotë se po krijoni një shqetësim,” tha Wijermars. “Në këtë rast, duke bllokuar Instagramin, ata po krijojnë një shqetësim shumë të madh, kështu që bllokimi i WhatsApp në të njëjtën kohë mund të jetë i tepërt”.

Ndalimi i YouTube mund të jetë edhe më i ndërlikuar. Shërbimi i transmetimit të videos në pronësi të Google është platforma më e njohur në internet e Rusisë dhe zë një vend unik në ekosistemin online të vendit.

“YouTube është më e përdorura nga të gjitha platformat perëndimore në Rusi dhe nuk mund të zëvendësohet lehtë,” tha Szostek, duke shtuar se “ka platforma të tjera të përdorimit të videove, por jo me të njëjtën shkallë dhe gamë të përmbajtjes”.

Dhe nuk janë vetëm populli rus përdorues të zjarrtë të YouTube, por edhe shteti rus. “Është një mjet shumë i rëndësishëm propagande, veçanërisht për brezat e rinj që mund të mos shikojnë televizion në mënyrë të rregullt,” tha Wijermars.

Gjerësia e shërbimeve të Google (GOOGL) të përdorura në Rusi – nga shfletimi në ueb te hartat – mund të shërbejë gjithashtu si një pengesë.

“Nëse shkoni pas Google, atëherë aksesi juaj në shërbimet e tjera të Google në një moment mund të kufizohet gjithashtu,” tha Wijermars, “dhe kjo mund të bëhet shumë problematike sepse Google është ende i integruar në çdo formë në një pjesë të madhe të infrastrukturës dixhitale në Rusi. ”

Por YouTube dhe Google nuk janë përjashtuar plotësisht nga kontrolli i qeverisë ruse. Kompania ka marrë tashmë paralajmërime të shumta në javët e fundit nga rregullatori rus i telekomit, Roskomnadzor. Të enjten, rregullatori njoftoi se do të ndalonte të gjitha reklamat nga Google në Rusi, megjithëse kompania kishte ndaluar tashmë reklamat në Rusi muajin e kaluar.

WhatsApp nuk pranoi të komentonte për këtë histori, ndërsa Google nuk iu përgjigj një kërkese për koment.

Nëse Rusia miraton një ndalim të plotë për platformat e teknologjisë perëndimore, rusët e mësuar me përdorimin e këtyre platformave ndoshta do të gjejnë mënyra për të vazhduar ta bëjnë këtë – siç dëshmohet nga rritja e fundit e shkarkimeve ruse të aplikacioneve të rrjeteve private virtuale (VPN) që lejojnë përdoruesit të anashkalojnë kufizimet në internet.

“Miliona rusë kanë shkarkuar VPN. Kështu që ne mund të presim që disa njerëz të vazhdojnë t’i përdorin ato,” tha Szostek. “Unë do të prisja që shumë rusë (ata më të rinjtë, më të aftët për teknologjinë) të vazhdojnë të hyjnë në YouTube përmes VPN edhe nëse ndalohet përfundimisht”.

(Marrë dhe përshtatur në shqip nga CNN Tech)