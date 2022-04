“Ata nuk do të na e falin, ne e dimë mirë”/ Ekuipazhi i “Moskva” nuk mund të ketë shpëtuar, thotë zyrtari i ushtrisë ukrainase

Një zyrtar ushtarak ukrainas ka thënë se ekuipazhi i flotës ruse të Detit të Zi “Moskva”, e cila u mbyt në Detin e Zi të enjten, nuk mund të ketë shpëtuar. Ai tha gjithashtu se Moska “nuk do ta falë” Kievin për fundosjen e anijes, “një simbol i ambicieve të saj imperialiste”.





“Ne jemi plotësisht të vetëdijshëm se ata nuk do të na falin”, u tha gazetarëve Natalia Gumenyuk, zëdhënëse e administratës ushtarake në Ukrainën jugore.

“Goditja kundër “Moskva”, flamuri i flotës ruse të Detit të Zi, i goditur nga raketat e Ukrainës Neptun, goditijo vetëm anijen, por gjithashtu goditi ambiciet imperialiste të armikut”, tha ai .

“Ne pamë varkat që përpiqeshin të vinin në shpëtim, por edhe forcat e natyrës ishin në anën ukrainase”, sepse “një stuhi pengoi që varka të shpëtohej dhe ekuipazhi të largohej”, tha ai. Ai shtoi, se nuk mund të jepte detaje për fatin e ekuipazhit, për mungesë të “të dhënave të besueshme”.

Ministria ruse e Mbrojtjes tha dje se ekuipazhi – me të paktën 500 persona – “u zhvendos në anije të tjera të afërta të Flotës së Detit të Zi”. Por ai i nuk specifikoi nëse ishte i gjithë ekuipazhi dhe as nuk dha ndonjë detaj.

Moska gjithashtu nuk konfirmoi nëse anija ishte sulmuar me raketa, duke thënë vetëm se një zjarr kishte shpërthyer në raketën 186 metra të gjatë, duke shkaktuar shpërthimin e municioneve. Dhe si kryqëzori më pas u fundos në një përpjekje për të tërhequr në portin më të afërt.

Gumenyuk tha se Ukraina po pret tani për hakmarrje nga Moska, e cila tashmë kishte goditur mbrëmë një fabrikë në jugperëndim të Kievit që prodhon raketa ‘Neptun’ të përdorura, sipas ukrainasve, kundër “Moskva” dhe kërcënoi të intensifikonte sulmet e saj në kryeqytet.

“Ne jemi plotësisht të vetëdijshëm se sulmet kundër nesh do të intensifikohen, se armiku do të hakmerret, se do të ketë sulme me raketa dhe bombardime artilerie. “Ne jemi të gatshëm, do t’i kundërshtojmë”, theksoi ai. “Ka sulme kundër nesh, duke përfshirë sulme me raketa”, shtoi ai.

Ai nuk përmendi dëmet e rënda të fabrikës së armatimit ‘Vizar’, e cila u dëmtua rëndë, por bombardimet në pjesën jugore të vendit, kryesisht në qytetin Mykolaif, pranë Odesës.

Mund të ketë pasur dy koka bërthamore brenda “Moskva” – Frikë për qindra të vdekur

Mbytja e “Moskva” është padyshim një goditje e fuqishme për Rusinë, por gjithashtu ka sjellë një zhgënjim të madh për presidentin rus Vladimir Putin. Në të njëjtën kohë, ka raportime nga analistë të cilët theksojnë se ekziston mundësia që “Moskva” të transportonte dy koka bërthamore, duke kërkuar një hetim urgjent.

Ky zhvillim vjen pas deklaratave të Mykhailo Samus, drejtor i institutit ukrainas me qendër në Lviv, Andriy Klymenko (autor i Flotës së Detit të Zi) dhe gazetës ukrainase Defence Express. Ata të gjithë theksuan se kryqëzori rus ishte projektuar për të mbajtur koka luftarake për raketat anti-ajrore supersonike P-1000.

“Mund të ketë koka bërthamore në Moskë – dy njësi”, tha Samus, ndërsa Klymenko u bëri thirrje shteteve të tjera të Detit të Zi (Rumanisë, Gjeorgjisë, Bullgarisë dhe Turqisë) që t’i kërkonin Moskës një shpjegim. “Ku janë këto kokat?” “Ku ishte kur shpërtheu municioni?” pyeti ai.

Defence Express, ndërkohë, tha se kishte folur me ekspertë, duke përfshirë projektues dhe oficerë detarë, të cilët njëzëri dhe në mënyrë të pavarur dhanë përgjigjen e mëposhtme: “Ekziston një mundësi reale që anija e goditur e Flotës ruse të Detit të Zi të ketë pasur koka bërthamore”. “A janë pajisjet bërthamore gjithmonë në bord apo ngarkohen vetëm me porosi të veçanta?” , pyet gazeta.

Nuk dihet saktësisht pika e fundosjes së Moskës

Për momentin nuk dihet saktësisht pika e fundosjes së kryqëzorit. Të vetmet fakte të njohura janë se “Moskva” u mbyt në mes të një stuhie dhe ndërsa operacioni i tërheqjes së tij po zhvillohej në portin e Sevastopolit.

Ndërkohë, Ukraina këmbëngul se mbytja e anijes u shkaktua nga një granatë me raketa e lëshuar nga Neptuni, ndërsa pala ruse jo vetëm që mohon incidentin, por deri më tani nuk ka zbuluar se çfarë e shkaktoi zjarrin dhe shpërthimet. Ende ekziston frika se anija është mbytur ndërsa ishte në këtë ekuipazh prej 510 personash.

Bëhet e ditur se deri më tani janë numëruar vetëm rreth 50 anëtarë të ekuipazhit, pasi janë pritur nga një varkë turke, ndërsa 14 persona të tjerë mësohet se janë nisur në portin e Sevastopolit, me fatin e rreth 452 personave që është shpërfillur.