“Më bli një avion!”/ Pushtimi rus, pilotët ukrainas nisin fushatën: Me ndihmën tuaj do mbrojmë qiellin e Ukrainës

Pilotët ukrainas kanë nisur fushatën, “më blini një avion”. “Më blini një avion luftarak. Me të, në qiellin tim të lindjes së Ukrainës, nuk do ta lejoj okupatorin muskovit të bombardojë tokën time, duke vrarë gratë, fëmijët dhe të moshuarit tanë,”





Thirrja e tyre nis nga Kievi që avionët luftarakë të mbrohen kundër bombardimeve të Rusisë.

“Me ndihmën tuaj – kushdo qoftë – një oligark, biznesmen, person IT, aktor apo këngëtar. . . Pa marrë parasysh se çfarë kombësie apo nga cili vend – unë do të mbroj qiellin e Ukrainës nga kjo murtajë dhe nuk do ta lejoj atë të lëvizë tek e juaja, “vazhdon piloti, ndërsa kërkon të mbledhë financimin e forcave ajrore të vendit.

Pilotët e forcave ajrore të Ukrainës kanë fituar një status thuajse mitik për rrëzimin e dhjetëra avionëve të armikut, pavarësisht sulmeve të pamëshirshme ruse në fushat e tyre ajrore.

Qindra avionë ukrainas u goditën nga artileria ruse në sulme të befasishme në ditët e para të luftës, sipas komandës ajrore të vendit.

Pilotët luftarakë të Ukrainës duket se kanë tejkaluar pilotët rusë për aftësi, duke e penguar Rusinë të arrijë epërsinë ajrore.

Përpjekjet e tyre ishin thelbësore për të mposhtur përparimin e Rusisë në Kiev dhe për të ndihmuar në zmbrapsjen e marshimit të Kremlinit drejt Odesës në jug të vendit.

Një pilot luftarak, i njohur si “Fantazma e Kievit” është vlerësuar me rrëzimin e më shumë se dhjetë avionëve rusë.

Që nga fillimi i pushtimit, Ukraina u ka bërë thirrje në mënyrë të përsëritur shteteve perëndimore që të mbështesin transferimin e avionëve të epokës sovjetike nga vendet e Evropës Lindore si Polonia, Bullgaria dhe Sllovakia, të cilët më pas mund të modernizojnë forcat e tyre ajrore me avionë të NATO-s.

Më 28 shkurt, shefi i politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell, tha se blloku kishte rënë dakord të mbështeste transferimin e avionëve, me Poloninë që ofronte dërgimin e avionëve në bazat ajrore gjermane që SHBA-ja t’ia dorëzonte Kievit.

Në një moment, një zyrtar ushtarak ukrainas tha se ishte rënë dakord për transferimin e 70 avionëve.

Megjithatë, SHBA-ja e bllokoi, me sa duket nga frika e provokimit të një përgjigjeje ruse kundër NATO-s.

Ukraina argumenton se i duhen avionë për të mbrojtur civilët nga bombardimet dhe për të mbrojtur qytetin e Mariupolit, ku civilët po vdesin nga uria për shkak se forcat ruse po bllokojnë ndihmën humanitare.

Sjellja e Rusisë ndaj civilëve duket se ka ndryshuar përllogaritjen e NATO-s, me vendet evropiane që ranë dakord këtë muaj për të dërguar tanke, sisteme të mbrojtjes ajrore dhe automjete të blinduara për të mbështetur mbrojtjen e Ukrainës në rajonin e saj lindor të Donbasit.

Megjithatë, ende nuk ka marrëveshje për furnizimin e avionëve, duke bërë që apeli ukrainas të kërkojë fonde për blerjen e tyre.

“Ata nuk janë njerëz, hodhën bomba termobarike dhe thërrmuese në zona të banuara, shkolla dhe kopshte”, thotë piloti në video, duke shtuar: “Si dënim qiellor do të shkatërroj tanke, autoblinda dhe kriminelë ushtarakë. Ata nuk do të shpëtojnë as nga unë, as nga ju, nga zemërimi i njerëzve dhe i qiellit. Më blini një avion luftarak. Ata nuk do të shpëtojnë.”