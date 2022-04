A duhet ta harroni seksin pas një ataku kardiak? Përgjigjet eksperti

Seksualiteti është një pjesë themelore e ekzistencës njerëzore. Është i lidhur pazgjidhshmërisht me cilësinë e jetës dhe një burim i rëndësishëm kënaqësie dhe intimiteti. Prandaj, çuditërisht, shqetësimi për vazhdimin e aktivitetit seksual është i zakonshëm tek ata që jetojnë me sëmundje kardiovaskulare ose që shërohen nga një infarkt i miokardit.





“E vërteta është se një atak në zemër shpesh çon në uljen e aktivitetit dhe funksionit seksual. Kjo është pjesërisht për shkak të frikës së pacientëve dhe partnerëve të tyre seksualë se seksi mund të shkaktojë një atak të ri në zemër ose të çojë në dështim të zemrës. Megjithatë, kjo ndodh shumë më rrallë nga sa mendojnë.

Përveç kësaj, humbja e jetës së dashurisë mund të kontribuojë në zhvillimin e depresionit, i cili është shumë i zakonshëm tek pacientët që kanë pësuar një atak në zemër dhe është pengesë për shërimin e tyre. Madje mund të testojë qëndrueshmërinë e marrëdhënies dhe të ulë cilësinë e jetës. Gjithashtu, kur pacienti është i ri, mund të ndikojë në të ardhmen e lindjes së fëmijëve”, thekson presidenti i Institutit Andrologjik, Dr. Konstantinos Konstantinidis, kirurg urolog-androlog.

Por ekspertët e kanë të qartë: nëse keni pasur një marrëdhënie të shëndetshme seksuale me partnerin para sulmit në zemër, me siguri do të jeni në gjendje të rikuperoheni pas shërimit. Dhe nëse sapo jeni diagnostikuar me një problem në zemër, do të jeni ende në gjendje të keni një jetë seksuale aktive.

Edhe pse vdekja e papritur kardiake kushton qindra mijëra jetë çdo vit në Perëndim (më shumë se 300,000 vetëm në Shtetet e Bashkuara), më pak se 1% e aktivitetit seksual është i lidhur me këtë proçes. Në fakt, më pak se një në 100 burra përjetojnë dështim të zemrës gjatë seksit, sipas të dhënave të publikuara në Journal of the American College of Cardiology.

Përveç kësaj, në një studim nga Instituti i Kardiologjisë i Qendrës Mjekësore Cedars-Sinai në Los Anxhelos, nga 4500 raste të vdekjes së papritur kardiake, vetëm 34 ndodhën gjatë ose brenda një ore pas marrëdhënies seksuale.

Sipas udhëzimeve më të fundit nga Shoqata Amerikane e Zemrës (AHA) dhe Kolegji Amerikan i Kardiologjisë (ACC), një pacient që ka pësuar një infarkt miokardi mund të rifillojë aktivitetin seksual që në 1 javë pas goditjes në tru, komplikimeve dhe për aq kohë sa ai nuk ka simptoma kardiake kur angazhohet në aktivitet fizik të lehtë deri në mesatar. Prandaj, Shoqata Evropiane e Kardiologjisë (ESC) thekson se rikuperimi i aktivitetit seksual pas një ataku në zemër nuk duhet të vonohet, për sa kohë që pacienti duron aktivitet fizik.

“Seksi është një formë e aktivitetit fizik dhe për këtë arsye rrit rrahjet e zemrës dhe presionin e gjakut. Aktiviteti fizik i papritur dhe intensiv ndonjëherë mund të çojë në një atak në zemër. Megjithatë, aktiviteti seksual është me intensitet të ulët dhe shumë i shkurtër. Konsiderohet shumë më e butë se loja e golfit, kopshtaria dhe çiklizmi – ndoshta ekuivalente me ecjen në tokë të sheshtë me një shpejtësi prej rreth 5 kilometra në orë. Përveç kësaj, sa më rregullisht të përfshiheni në lloje të tjera të aktivitetit fizik, aq më pak ka gjasa që të keni atak në zemër gjatë seksit.

Për më tepër, disa studime kanë treguar se seksi i rregullt ofron përfitime shëndetësore edhe pas një ataku kardiak. Një nga më të fundit tregoi se rikthimi në jetën seksuale brenda 1-2 muajsh përmirëson mbijetesën afatgjatë. Në fakt, sa më shpejt pacienti të rifitojë jetën e tij të dashurisë pas një ataku kardiak, aq më mirë”, thekson Drejtori Shkencor i Institutit Andrologjik, Dr. Christos Fliatouras, kirurg urolog-androlog.

Këto të dhëna mund të jenë të mjaftueshme për të zbutur frikën e pacientëve. Prandaj, nëse pas një ataku kardiak ata mund të ngjitin një shkallë në këmbë ose të ecin shpejt ose të vrapojnë për 1.5 km pa vështirësi, atëherë ata mund të bëjnë seks. Përderisa, natyrisht, problemi i tyre i zemrës është i qëndrueshëm dhe nuk kanë simptoma të zemrës.

Në të kundërt, nëse përjetojnë dhimbje gjoksi, gulçim, aritmi të zemrës, nauze ose dispepsi gjatë ndonjë aktiviteti fizik (përfshirë seksin), duhet ta ndërpresin atë menjëherë dhe të konsultohen me mjekun e tyre.

Megjithatë, përveç vetë zemrës, rikthimi në jetën seksuale pas një ataku kardiak mund të ndikohet edhe nga faktorë të tjerë, si mjekimi që merr pacienti dhe problemet e ereksionit të shkaktuara nga ateroskleroza.

Kur një person ka aterosklerozë (dmth. stenozë) në arteriet koronare të zemrës, ai ndoshta e ka atë në arteriet e pjesës tjetër të trupit, duke përfshirë ato të penisit. Megjithatë, pa djersitje adekuate, është e vështirë të arrihet dhe të mbahet një ereksion i mirë, duke rezultuar në mosfunksionim erektil.

Është vlerësuar se të paktën 50% e meshkujve zhvillojnë mosfunksionim erektil pas një ataku në zemër.

Këta pacientë duhet të konsultohen me mjekët e tyre përpara se të marrin pilula për të përmirësuar ereksionin e tyre. Sidomos ata që marrin nitrite për problemin e zemrës (p.sh. nitrite niseshteje ose nitrate në çfarëdo forme) nuk mund të marrin sildenafil dhe ilaçe të tjera për mosfunksionimin erektil.

Shumë medikamente të zemrës (dhe jo vetëm), në fund të fundit, mund të kenë si efekt anësor disfunksionin erektil. Këto përfshijnë antidepresivë, antihipertensivë, diuretikë dhe antiaritmikë.

“Për të gjitha sa më sipër, pacientët duhet të flasin me kardiologun e tyre sa më shpejt që të jetë e mundur pas një ataku kardiak apo diagnostikimit të një problemi në zemër. Ata që në të njëjtën kohë përballen me problemin e disfunksionit erektil duhet të informojnë andrologun e tyre në përputhje me rrethanat, në mënyrë që ekipi ndërdisiplinor të gjejë zgjidhjen më të mirë për ta”, përfundon z. Konstantinidis.